Aurelie Moeremas Blak-blakan Ngaku Ditawari Gabung Parpol, Diimingi Gaji Ratusan Juta hingga S2 Singkat

ERA.id - Publik figure Aurelie Moeremas mengaku sempat ditawari gabung ke partai politik meski tidak memiliki jenjang pendidikan yang mumpuni. Aurelie bahkan dijanjikan uang ratusan juta demi bergabung.

Rahasia itu dibongkar oleh Aurelie lewat unggahan di sosial medianya beberapa waktu lalu. Ia mengaku pertama kali ditawari gabung ke partai politik tahun 2016 oleh seorang artis senior.

"Aku ditawarin beberapa kali dan pertama kali itu aku inget itu tahun 2016 ada seorang artis senior nelepon mama ku, ngajak ngopi lah. Terus aku bingung kayak tumben-tumbenan nih padahal kita nggak dekat," ucapnya.

Bintang film Story of Dinda: Second Chance of Happiness itu sudah curiga dengan ajakan yang mendadak itu. Ia sudah curiga dengan gelagat ajakan mendadak itu untuk bergabung ke partai politik.

Bahkan Aurelie dijanjikan bisa mendapat uang ratusan juta hanya dengan bergabung dengan partai politik.

"Dia ngenalin aku ke bosnya orang partai dan aku diajak gabung. Terus aku langsung di kasih tahu per-bulannya dapat segini nih ratusan juta. Aku bingung dong kenapa aku? Aku gak tertarik politik, aku nggak pernah post politik juga," ungkapnya.

Meski sudah mengakui dirinya tidak mengerti dunia politik, artis senior itu menjamin Aurelie tetap bisa bergabung ke partai politik. Artis senior itu menyebut akan menyiapkan semua keperluan Aurelie apabila nantinya mendapat tugas untuk berdialog dengan warga.

"Katanya 'gapapa kok ini tenang aja kamu tugasnya gampang banget, kamu tinggal ngikutin bapak, ya, bikin rame aja kalau ada acara. Terus kalau misalkan kamu harus ngomong sama warga nanti kita kasih tau kok kamu harus ngomong apa kamu udah biasa dong ngapalin teks kan kamu artis ya'," kata Aurelie sambil menirukan ucapan artis senior itu.

Beruntung artis 32 tahun itu menolak dengan tegas karena enggan dijadikan boneka oleh partai politik. Meski demikian, ia tidak menampik banyak partai yang terus-menerus menawarkan dirinya untuk bergabung.

"Aku kayak boneka doang dong di kasih skrip? Aku gak mau dong akhirnya aku tolak. Terus beberapa kali lah ditawarin lagi sama orang-orang berbeda," katanya.

Tawaran demi tawaran yang berdatangan itu pun dikatakan Aurelie dengan banyak janji dan jaminan. Tidak sedikit Tawaran itu datang dengan bujukan kemampuan Aurelie yang menguasai lima bahasa.

Namun lagi-lagi ia menolak dengan tegas tawaran tersebut. Saat itu, istri dari Tyler Beginho itu blak-blakan bahwa ia tidak sempat mengenyam pendidikan di perguruan tinggi karena kesibukannya di dunia hiburan.

"Taerus aku bilang 'aku ngerti sih tapi aku tuh dari dulu kan syuting terus ya dan aku nggak sempat kuliah. Malu kalau misalnya orang tahu'. Dan katanya 'Nggak kok banyak yang nggak kuliah tapi berhasil-berhasil aja di sini'," imbuhnya.

Lagi-lagi tawaran itu ditolak mentah-mentah oleh Aurelie. Tetapi perwakilan partai itu kemudian merayu Aurelie dengan iming-iming bisa mengenyam pendidikan tinggi hingga S2.

"Akhirnya dia bilang 'sebenarnya kalau kamu mau kuliah bisa kok diatur nanti kamu langsung S2 aja, nanti yang S1-nya udahlah kamu ikutin arahan aku aja nanti kita bikin singkat aja. Nanti kamu fokus ke S2 aja biar keren'," ujarnya dengan wajah terkejut.

"Emang bisa ya kayak gitu? Ya aku mikir dong kuliah aja bisa nggak ikut aturan, apalagi yang lain," sambungnya.

Lebih lanjut, Aurelie mengaku bersyukur tidak menerima tawaran untuk bergabung ke partai politik apapun, terlebih saat ini kondisi yang terjadi tidak kondusif. Ia pun berpesan kepada siapa saja publik figur yang mendapat tawaran bergabung jangan melihat dari sisi keuangannya aja, tetapi lihat kemampuan diri sendiri untuk bisa mewakili suara rakyat Indonesia.

"Harapan aku untuk publik figur atau sebenarnya siapa aja sih yang mendaptkan penawaran seperti aku dulu kalau misalnya memang mau diterima, jangan cuma diterima karena uangnya cocok, tapi diterima karena kamu bisa ngasih sesuatu untuk bikin Indonesia lebih baik lagi. Karena kalau nggak, ya lihat aja Indonesia kayak gimana," pungkasnya.