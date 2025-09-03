Pertama Kali dalam Sejarah, Pestapora 2025 Dimulai Pukul 8 Pagi

ERA.id - Festival musik tahunan, Pestapora, tetap digelar pada 5, 6 dan 7 September 2025. Berbeda dari sebelumnya, Pestapora akan dimulai pukul 08.00 hingga 20.00 WIB.

Direktur Festival Pestapora, Kiki Aula Ucup, mengatakan Pestapora tetap akan digelar sesuai jadwal yang sudah ditentukan, yakni 5 hingga 7 September 2025.

“Kabar yang bisa kami berikan adalah Pestapora akan terlaksana di tanggal 5, 6 dan 7 September 2025,” kata Ucup sebagaimana dikutip ERA, Rabu (3/9/2025).

Meski tetap terselenggara pada tanggal yang sudah dijadwalkan, Ucup menuturkan pelaksanaan Pestapora tahun ini akan sedikit berbeda. Tahun ini untuk pertama kalinya, Pestapora akan dimulai pukul 08.00 pagi dan berakhir pukul 20.00 WIB.

“Tadinya Pestapora selalu dilaksanakan dari jam 02.00 siang menuju 01.00 malam, kali ini kami akan melaksanakan Pestapora dimulai dari pukul 08.00 pagi sampai dengan 08.00 malam,” jelasnya.

Keputusan ini dipilih oleh Ucup dan tim demi memberikan rasa aman dan nyaman kepada penonton agar bisa tetap hadir ke Pestapora. Ia pun berharap penonton bisa mengerti dan memaklumi keputusan tersebut.

“Kami mohon maklum dengan kabar yang kami berikan ini. Semoga kita tetap bisa berjumpa di Pestapora akhir pekan ini,” tuturnya.

Diketahui sejak beberapa hari terakhir, banyak pembeli tiket Pestapora yang khawatir tentang penyelenggaraan festival musik itu di tengah situasi yang tidak menentu. Kondisi ini diperburuk dengan aksi demonstrasi yang berubah menjadi kericuhan di sejumlah wilayah