Banyak Syuting Adegan Teriak di Film Mayam, Claresta Taufan Ngaku Sempat Kehilangan Suara

ERA.id - Claresta Taufan mengaku sempat kehilangan suaranya saat syuting film Maryam: Janji dan Jiwa yang Mengikat. Claresta menyebut suara itu mendadak hilang lantaran ia larut dalam emosi.

Dalam film ini, Claresta berperan sebagai Maryam, perempuan yang diikuti oleh entitas dari dunia lain. Kehadiran entitas lain itu membuat Claresta harus menyatu dengan sosok Maryam yang penuh dengan gejolak dan emosi.

Perempuan berusia 29 tahun itu mengaku sempat kehilangan suaranya saat harus mengambil adegan berteriak. Adegan itu dikatakan Claresta memancing dirinya untuk meluapkan emosi secara totalitas.

"Di scene tersebut atau teriak-teriak saat itu, emang somehow, nggak tahu ya itu satu-satunya scene waktu syuting kemarin ini ada aja emosi yang tiba-tiba keluar dari dalam gitu," ujar Claresta kepada ERA.

Emosi yang berhasil dikeluarkan itu, kata Claresta, ia nilai sebagai wujud dari perasaan Maryam yang selama ini tidak bisa tersampaikan.

"Mungkin aku pikirin ternyata mungkin selama ini yang Maryam rasakan itu emosinya sebesar itu, sebesar itu keinginannya untuk lepas gitu. Tapi ya itulah menurut aku kenapa Maryam sangat kuat," jelasnya.

Lalu, kata Claresta, kekuatan dan keteguhan hati Maryam dalam menjalani hidupnya itu sangat dibutuhkan agar bisa tetap bertahan. Apalagi kekuatan itu berhasil dipertahankan hingga 30 tahun.

"Maryam yang real life gitu, karena kalau bukan Maryam sendiri yang jalanin, belum tentu bisa bertahan sampai umur 30 tahun loh," imbuhnya.

Meski sempat mengalami kondisi tersebut, Claresta selalu siaga dengan membawa dan mengonsumsi vitamin dan obat herbal untuk menjaga kondisinya.

"Kalau aku sih emang setiap syuting ada beberapa, beberapa obat dan herbal yang selalu bawa, apalagi untuk horor. Dan di sini teriak-teriak," pungkasnya.

Selain dibintangi Claresta Taufan, film ini juga dimeriahkan oleh Wafda Saifan, Debo Andryos, Rukman Rosadi, Ayu Dyah Pasha, dan masih banyak lagi. Film ini dijadwalkan tayang pada 18 September 2025.