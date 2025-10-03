Usai Bintangi Yakin Nikah, Tora Sudiro Merasa 'Ditampar' Kenyataan

ERA.id - Tora Sudiro mengaku banyak 'ditampar' kenyataan setelah membintangi film Yakin Nikah. Tora mulai menyadari apa yang dibutuhkan oleh anak-anaknya dari dirinya.

Dalam film Yakin Nikah, Tora Sudiro berperan sebagai ayah Niken, yang dibintangi oleh Enzy Storia. Peran ayah yang serius dan memiliki kedekatan dengan anak perempuannya itu membuat Tora menyadari hal penting di kehidupan pribadinya.

"Saya mungkin harus lebih banyak mendengarkan ya karena anak-anak saya banyak yang udah pada gede juga," kata Tora Sudiro ditemui di kawasan Epicentrum, Kuningan, Jakarta Selatan, Kamis (2/10/2025).

Tora menjelaskan usai anak-anaknya yang sudah beranjak dewasa ini membuatnya sadar akan pentingnya komunikasi. Ia mengungkap selama ini banyak bercanda dan sudah membuat anak-anaknya sungkan untuk bercerita.

"Mungkin dari mereka tuh banyak yang mau cerita sama saya, banyak yang mau ngadu. Cuma saya biasanya timpalinnya pakai bercanda jadi mereka nggak terlalu suka ngobrol sama saya jadi lebih ke ibu dan mbak atun," ungkapnya.

Film Yakin Nikah mengisahkan tentang Niken (Enzy Storia) yang dihadapkan dengan dua pilihan antara masa depan dan masa lalu. Niken yang menjalin hubungan dengan Arya (Maxime Bouttier) mulai bimbang saat Gerry (Jourdy Pranata) mantan kekasihnya di SMA hadir kembali.

Niken pun bimbang di antara dua pilihan yang terus mengusik hati dan pikirannya.

Yakin Nikah tayang serempak di bioskop mulai 9 Oktober 2025.