Rumah Tangga Tasya Farasya dan Achmad Assegaf Diisukan Retak, Bunga dari Rachel Vennya Kode?

ERA.id - Pemengaruh media sosial Tasya Farasya diterpa isu tidak sedap. Rumah tangga Tasya Farasya dan Ahmad Assegaf diisukan retak.

Kabar mengenai keretakkan rumah tangga Tasya Farasya dan Ahmad Assegaf ini muncul pertama kali dari unggahan akun @pacarnyapedrii di X. Akun itu menyebut Tasya mengajukan gugatan cerai terhadap suaminya di Pengadilan Agama Jakarta Selatan.

"Jir Tasya Farasya ajuin cerai di suaminya wkwkw info A1 keluarga yg kerja di pengadilan jaksel," tulisnya.

Unggahan itu langsung memantik berbagai spekulasi tentang nasib rumah tangga influencer dua anak itu. Terlebih Tasya sempat kepergok membagikan ulang unggahan seorang pengguna sosial media tentang nafkah dari seorang suami.

"Haram hukumnya suami melakukan ini. 1. Suami tidak memberikan nafkah sehari saja kepada istrinya, hukumnya haram (kecuali istri ridho), 2. Meminjam uang istri wajib membayar, mengambil uang istri haram hukumnya, 3. Kewajiban suami menafkahi bukan diberi, 4. Jika istrimu membantu mencari nafkah maka kamu tidak boleh memakai uangnya seser pun tanpa dia beri (haram hukumnya)," demikian unggahan tersebut dikutip akun @fitrihms04.

Tidak berhenti begitu aja, dugaan kandasnya rumah tangga Tasya Farasya juga muncul saat ia membagikan kiriman bunga dari sahabatnya, Rachel Vennya. Bunga itu dikirim oleh Rachel disertai dengan kata-kata penyemangat khas yang dinilai sakral.

"It will pass," demikian pesan Rachel Vennya.

Di sisi lain, Tasya juga sempat membagikan foto saat ia dan Achmad melakukan proses ijab Kabul pada 18 Februari 2018 di Hotel The Ritz-Carlton, Jakarta. Foto itu juga disertai dengan lagu dari John Legend berjudul "All of Me".

Netizen pun langsung berspekulasi tentang rumah tangga Tasya Farasya, mulai dari isu dugaan perselingkuhan hingga penggelapan uang yang dilakukan Achmad Assegaf.

"Ha masa si suami nya g nafkahin? kalo iya g nyangka semoga buka. Karna iniii," komemntar @meisiwidian****

"Jirr apa ini? Masa ada berita baba selingkuh? Hoax kan? Mustahil memongg dan suami bahagia selalu yaa," tutur @merc****

"IT WILL PASS nya rachel vennya kramat bgt deh jgn sampe yaa memong semoga buka sm baba masalahnya," ujar @dini****

"Selingkuh si engga kayanya.. jgn2 urusannya ke penghasilan yg di gelapkan ya ga si?? soalnya berbarengan bgt sm tutupnya golden black.. asumsi gue aja siii," kata @brighta****

"Tapiiii.. ultah mop gak ada kak ahmad.. bukankah dia coo nya?" kata @tumbuh.****

Hingga berita ini diterbitkan belum ada klarifikasi dari Tasya Farasya maupun Achmad Assegaf.