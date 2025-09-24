Tidak Pernah Dinafkahi Sejak Awal Menikah, Tasya Farasya Hanya Tuntut Rp100 dari Achmad Assegaf

ERA.id - Tasya Farasya menuntut nafkah untuk anak-anaknya sebesar Rp100 dari mantan suaminya, Achmad Assegaf. Tuntutan itu dilayangkan Tasya lantaran sejak menikah tidak pernah mendapatkan nafkah dari Achmad Assegaf.

Kuasa hukum Tasya Farasya, M. Fattah Riphat mengatakan bahwa kliennya hanya menuntut Rp100 dari Achmad Assegaf. Fattah menyebut tuntutan itu diajukan lantaran Tasya tidak pernah diberi nafkah sejak awal menikah.

"Kami mengajukan (tuntutan) nafkah senilai Rp100 karena mengingat bahwa selama ini Ibu Tasya pun juga merasa tidak ada nafkah selama menikah," kata Fattah saat ditemui di Pengadilan Agama Jakarta Selatan, Rabu (24/9/2025).

Fattah lantas menjelaskan nominal itu diajukan Tasya kepada Achamd sebagai bentuk tanggung jawab seorang ayah terhadap kedua anaknya. Ia pun berharap Achmad bisa memenuhi tuntutan dari Tasya Farasya untuk kedua anaknya.

"Kalau Rp100 ini pun juga tidak dapat dipenuhi, ya kami juga bingung bagaimana tanggung jawabnya. Gitu ya," tuturnya.

Selain menuntut Rp100 rupiah, Tasya dan tim kuasa hukumnya juga sudah menyiapkan sejumlah bukti dugaan penggelapan yang dilakukan oleh Achmad Assegaf. Bukti-bukti itu nantinya akan diserahkan kepada pihak kepolisian.

"Terkait dengan dugaan penggelapan pun sudah kami ajukan. Nanti kami pun juga sudah mempersiapkan bukti-bukti, mempersiapkan dokumen-dokumen untuk upaya hukum selanjutnya yaitu melaporkan ke pihak kepolisian," jelasnya.

Namun demikian, kuasa hukum Tasya Farasya masih terus mendalami dugaan penggelapan yang dilakukan Achmad Assegaf. Di sisi lain, pihak Tasya Farasya juga sudah mengirimkan somasi kepada Achmad Assegaf terkait dugaan penggelapan tersebut.

"Langkah pertama yang telah kita lakukan adalah somasi. Somasi telah kami kirimkan dan telah diterima juga. Masih baru (pengajuan somasi), baru kami kirim. Jadi kalau mungkin belum direspons pun masih menunggu jawaban. Ini kita kirim somasi juga belum sampai 7 hari kok" ujar Sangun Ragahdo.

Tasya Farasya dan Achmad Assegaf diketahui kompak hadir ke Pengadilan Agama Jakarta Selatan pada Rabu (24/9/2025). Tasya terlihat mengenakan setelan berwarna kuning, sedangkan Achmad memakai kemeja putih.

Keduanya tidak saling bertegur sapa dan hanya duduk berseberangan.

Diketahui Tasya Farasya resmi mengajukan gugatan cerai kepada Achmad Assegaf pada 12 September 2025. Gugatan ini diajukan Tasya pasca ia sudah pisah secara agama sejak 10 September 2025.