Diduga Gelapkan Uang Sejak 2021, Tasya Farasya Bakal Seret Achmad Assegaf ke Jalur Hukum?

ERA.id - Tasya Farasya membenarkan isu tentang dugaan penggelapan uang yang dilakukan oleh mantan suaminya, Achmad Assegaf. Tasya bahkan siap menempuh ke jalur hukum terkait dugaan penggelapan itu.

Kuasa hukum Tasya Farasya, Sangun Ragahdo, mengatakan salah satu alasan kliennya mengajukan gugatan cerai adalah rusaknya kepercayaan yang dilakukan oleh Achmad Assegaf. Achmad diduga melakukan penggelapan uang perusahaan dengan nominal fantastis.

"Yang menjadi titik berat adalah adanya dugaan (penggelapan), tapi kami telah ada data-datanya juga, telah kami pelajari semua adanya dugaan penggelapan dalam perusahaan untuk nominal cukup besar ya, cukup fantastsi," ujar Sangun pasca mendampingi Tasya Farasya mediasi di Pengadilan Agama Jakarta Selatan, Rabu (24/9/2025).

Sangun menekankan masalah ini bukan berkaitan dengan nominal, tetapi kepercayaan Tasya Farasya yang rusak akibat perbuatan dari Achmad Assegaf. Tasya disebut kecewa dan dikhianati oleh suaminya sendiri.

"Ini bukan masalah angka, mau nilainya miliaran, puluhan miliar, belasan juta rupiah atau satu juta rupiah pun ini adalah rasa kekecewaan yang telah dirasakan oleh klien kami bu Tasya atas kepercayaan yang diberikan, namun dikhianati begitu saja sehingga gugatan ini kami ajukan," tegasnya.

Lalu, kata Sangun, terkait dugaan penggelapan uang ini sudah dilakukan oleh Achmad Assegaf sejak tahun 2021. Saat itu, Tasya memberikan kepercayaan penuh kepada suaminya untuk mengelola keuangan perusahaan.

Bahkan saat memasuki tahun 2023, Achmad Assegaf tetap dipercaya untuk memegang jabatan sebagai Chief Financial Officer (CFO) di kantor Tasya Farasya. Sayangnya kepercayaan itu dikhianati oleh Achmad hingga berujung pada perceraian.

"Jadi intinya di situ, di kepercayaan ini. Sakit hati yang luar biasa gitu. Ketika sudah punya suami, sangat dipercaya baik keuangan pribadi, keuangan perusahaan, dan lain-lain, tiba-tiba harus menghadapi seperti ini," kata pengacaranya. M. Fattah Riphat.

Namun demikian, kuasa hukum Tasya Farasya masih terus mengumpulkan bukti-bukti dugaan penggelapan uang yang dilakukan oleh Achmad Assegaf. Nantinya setelah bukti dinilai cukup untuk dibawa ke jalur hukum, pihak Tasya Farasya tidak menutup kemungkinan akan mengajukan laporan itu ke kepolisian.

"Untuk apakah akan kita lakukan laporan polisi terhadap hal tersebut apa enggak, kami masih mempertimbangkan. Masih kami dalami. Bagaimana juga ini kan, meskipun secara hukum sih kalau kami lihat ya ini adalah (penggelapan) cuma apakah akan kami lakukan apa tidak ini masih dalam pertimbangan-pertimbangan," tegasnya.

Lebih lanjut, Tasya Farasya mengungkap sudah mengajukan somasi kepada Achmad Assegaf terkait kasus dugaan penggelapan uang tersebut. Namun somasi itu belum mendapat respons dari bapak dua anak itu.

"Kita sudah melakukan somasi dan fokusnya apa? Fokusnya bukan untuk menyerang, 'oh ini kita serang dan sebagainya', bukan. Fokusnya hanya untuk memastikan ini sebenarnya bagaimana sih, gitu loh," katanya.

"Jadi belum tentu ini nanti akan mengarah ke sana (penggelapan). Kami sedang mengumpulkan bukti-buktinya semua, tinggal nanti bagaimana arahnya kita lihat sama-sama ya," pungkasnya.

Tasya Farasya dan Achmad Assegaf diketahui kompak hadir ke Pengadilan Agama Jakarta Selatan pada Rabu (24/9/2025). Tasya terlihat mengenakan setelan berwarna kuning, sedangkan Achmad memakai kemeja putih.

Keduanya tidak saling bertegur sapa dan hanya duduk berseberangan.

Diketahui Tasya Farasya resmi mengajukan gugatan cerai kepada Achmad Assegaf pada 12 September 2025. Gugatan ini diajukan Tasya pasca ia sudah pisah secara agama sejak 10 September 2025.