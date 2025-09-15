Tasya Farasya Resmi Gugat Cerai Achmad Assegaf, Sidang Perdana 24 September 2025

ERA.id - Pemengaruh media social Tasya Farasya resmi mengajukan gugatan cerai terhadap suaminya, Achamd Assegaf, ke Pengadilan Agama Jakarta Selatan. Tasya dan Achmad akan menjalani sidang perdana pada 24 September 2025.

Humas Pengadilan Agama Jakarta Selatan, Dede Rika Nurhasanah, membenarkan adanya gugatan yang diajukan oleh Tasya Farasya melalui kuasa hukumnya. Gugatan itu diajukan Tasya terhadap Achamd Assegaf.

"Ada perkara yang masuk, gugat ke Pengadilan Agama Jakarta Selatan. Inisialnya LFT (Lulu Farasya Teisa) penggugatnya, tergugatnya AS," ujar Dede kepada wartawan, Senin (15/9/2025).

Dede menjelaskan gugatan itu diajukan oleh Tasya Farasya lewat kuasa hukumnya melalui sistem E-court. Gugatan cerai itu didaftarkan sejak 12 September 2025.

"Daftarnya tanggal 12 September 2025. E-court. Iya. (melalui) kuasa hukum. Penggugat pakai kuasa hukum," jelasnya.

Namun saat disinggung pokok perkara yang melatarbelakangi gugatan cerai itu, Dede enggan memberikan keterangan lebih lanjut. Ia hanya menyampaikan sidang pertama Tasya Farasya dan Achmad Assegaf akan digelar pada 24 September 2025.

"Kami tidak bisa sampaikan di sini. Hanya kami bisa menyampaikan tentang tahapan persidangannya. Tadi baru daftar tanggal 12 September. Kemudian akan disidangkan, sidang pertama tanggal 24 September 2025. Hanya itu yang bisa kami sampaikan, ya," pungkasnya.

Diketahui isu keretakan rumah tangga Tasya Farasya dan Achmad Assegaf muncul sejak beberapa hari belakangan. Isu itu muncul saat Tasya menerima bunga kiriman dari Rachel Vennya dengan pesan menguatkan.

Kabar tersebut juga diperburuk dengan cuitan akun @pacarnyapedrii di X. Akun itu menyebut Tasya mengajukan gugatan cerai terhadap suaminya di Pengadilan Agama Jakarta Selatan.

"Jir Tasya Farasya ajuin cerai di suaminya wkwkw info A1 keluarga yg kerja di pengadilan jaksel," tulisnya.

Sejak kabar perceraiannya muncul ke publik, Tasya Farasya memilih untuk hiatus dari media sosial.