Soal Isu Orang Ketiga, Tasya Farasya Ngaku Tidak Pegang Bukti Kuat

ERA.id - Kuasa hukum Tasya Farasya, Sangun Ragahdo menanggapi isu orang ketiga yang disebut menjadi penyebab keretakan rumah tangga kliennya dengan Achmad Assegaf. Sangun menyebut Tasya Farasya tidak memegang bukti perselingkuhan tersebut.

Sangun menjelaskan bahwa Tasya Farasya sudah mengetahui isu dugaan perselingkuhan yang dilakukan oleh Achmad Assegaf. Namun ia enggan memasukan hal tersebut ke dalam pokok perkara gugatan cerai.

"Ini kan isu ya. Ini ada banyaklah memang. Ya nggak bisa kami pungkiri juga kami dengar desas-desus itu. Masalah orang ketiga tidak kami ajukan di sini, tidak kami taruh dalam dalil gugatan," kata Sangun ditemui di Pengadilan Agama Jakarta Selatan, Rabu (24/9/2025).

Dugaan perselingkuhan itu, kata Sangun, tidak masuk ke dalam gugatan lantaran Tasya Farasya tidak memiliki bukti kuat.

"Kami sendiri tidak megang bukti ya, bukti-bukti yang konkrit," jelasnya.

Namun demikian, pengacara yang juga anak dari Henry Yosodiningrat itu menekankan isu yang beredar itu bisa dinilai sendiri oleh masyarakat. Ia hanya focus pada gugatan Tasya Farasya soal kepercayaan.

"Silakan kalian-kalian lah mungkin teman-teman yang bisa menilai sendiri. Cuma dari kami, kami fokus terhadap rasa kepercayaan itu aja," tuturnya.

Selain masalah kepercayaan, Tasya Farasya juga mengklaim dirinya tidak diberi nafkah batin maupun lahir oleh Achmad Assegaf. Bahkan nafkah lahir pun tidak didapatkan Tasya sejak awal menikah di tahun 2018.

"Ibu Tasya juga merasakan bahwa tidak mendapatkan nafkah lahir dan batin secara layak selama ini," kata M. Fattah Riphat.

Tasya Farasya dan Achmad Assegaf diketahui kompak hadir ke Pengadilan Agama Jakarta Selatan pada Rabu (24/9/2025). Tasya terlihat mengenakan setelan berwarna kuning, sedangkan Achmad memakai kemeja putih.

Keduanya tidak saling bertegur sapa dan hanya duduk berseberangan.

Diketahui Tasya Farasya resmi mengajukan gugatan cerai kepada Achmad Assegaf pada 12 September 2025. Gugatan ini diajukan Tasya pasca ia sudah pisah secara agama sejak 10 September 2025.