Usai Diterpa Isu Perceraian, Tasya Farasya Pilih Hiatus dari Media Sosial: Aku Butuh Waktu

ERA.id - Pemengaruh media sosial Tasya Farasya memutuskan untuk rehat dari platform yang membesarkan namanya. Keputusan ini menyusul isu keretakkan rumah tangganya dengan Achmad Assegaf.

Pada unggahan di Instagram Stories-nya, ibu dua anak ini membagikan kutipan yang diduga mewakili kehidupannya saat ini. Kutipan yang berbunyi “I think my idgaf era is coming back” itu banyak mendapat respons dari para pengikutnya, termasuk kata-kata dukungan dan penyemangat.

Idgaf era sendiri sering diartikan dengan maksud sikap tidak peduli terhadap pendapat orang lain dan kekhawatiran banyak hal.

“Loveeee u memong (Tasya Farasya) harus happy trs yaa hihi,” ujar seorang pengikutnya.

Ucapan itu pun langsung direspons oleh Tasya Farasya. Ia meminta izin untuk rehat Dari media sosial ditengah kabar kurang menyenangkan tentang rumah tangganya.

“Memong izin off sosmed dulu boleh ya? Maafin memong dengan segala keresahan yang terjadi memong tau kok,” ujar Tasya Farasya.

Meski memutuskan untuk rehat, saudara Tasyi Athasyia ini menjamin ia akan kembali dengan energi yang jauh lebih positif. Ia pun berpesan agar para pengikutnya bahagia.

“I need some time & space, memong akan kembali dengan energi yang lebih positif. Sayang banget banget banget sama kalian. Kalian happy juga yaa janji sama memong pokoknya harus happy,” tegasnya.

Diketahui sebelumnya, rumah tangga Tasya Farasya diterpa isu tidak sedap soal perceraian dengan sang suami. Tasya disebut mengajukan gugatan cerai ke Pengadilan Agama Jakarta Selatan.

Isu ini diperkuat dengan kiriman bunga dar kerabatnya, Rachel Vennya. Rachel menyisipkan pesan yang dinilai sakral oleh netizen yakni “it will pass!”