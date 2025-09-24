Sidang Cerai Hari Ini, Tasya Farasya Banyak Tersenyum di Pengadilan Agama Jaksel

ERA.id - Pemengaruh media sosial atau influencer, Tasya Farasya tiba di Pengadilan Agama Jakarta Selatan untuk menjalankan sidang pertama gugatan cerai terhadap suaminya, Achmad Assegaf, Rabu (24/9/2025).

Dalam pantauan ERA, Tasya tiba di Pengadilan Agama Jakarta Selatan sekira pukul 09.45 WIB dengan didampingi kuasa hukumnya. Tasya tersenyum dan menyapa awak media saat ditanya persiapannya menjalani sidang.

“Baik,” ucap Tasya saat ditanyai wartawan.

Tasya yang hadir dengan mengenakan setelan berwarna kuning itu tidak banyak banyak bicara. Ia hanya terus berjalan sambil sesekali menunduk menuju gedung Pengadilan Agama Jakarta Selatan.

Di sisi lain, kuasa hukum Tasya Farasya, Sangun Ragahdo, juga menolak untuk memberikan keterangan. “Ini masih sidang pertama agendanya. Nanti setelah lengkap agendanya baru mediasi,” katanya Sangun.

Sementara itu, Achmad Assegaf terlihat hadir di Pengadilan Agama Jakarta Selatan sekira pukul 09:58 WIB. Achmad tiba dengan mengenakan kemeja putih dan langsung duduk berhadapan dengan Tasya Farasya.

“Makasih ya,” ucap Achmad.

Tasya Farasya diketahui mengajukan gugatan cerai terhadap Achmad Assegaf pada 12 September lalu. Isu perceraian ini sudah beredar luas sejak Tasya mengunggah foto pernikahannya dengan Achamd Assegaf di Instagram.

Tasya dan Achmad tercatat menikah pada 17 Februari 2018. Dari pernikahan ini mereka dikaruniai dua orang anak.