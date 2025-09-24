Hari Ini Tasya Farasya Baru Masuk Tahap Mediasi di Pengadilan Agama Jaksel

ERA.id - Kuasa hukum Tasya Farasya, Sangun Ragahdo, mengatakan kliennya akan menjalani mediasi dengan suaminya, Achmad Assegaf.

Proses mediasi ini dilakukan oleh Tasya Farasya dan Achmad Assegaf setelah menjalani sidang di ruang satu Pengadilan Agama Jakarta Selatan, Rabu (24/9/2025). Achmad terlihat keluar lebih dulu dari ruang sidang, disusul oleh Tasya dan kuasa hukumnya.

“Mediasi, mediasi. Belum ada apa-apa tadi di dalam cuma pemberkasan dokumen aja,” ucap Sangun.

Tasya tidak banyak bicara tentang proses mediasi ini. Begitu juga dengan Achmad Assegaf.

Namun tidak seperti awal tiba di pengadilan yang penuh senyuman, Achmad terlihat memasang muka tegang dan buru-buru berjalan ke ruang mediasi.

Tasya Farasya diketahui mengajukan gugatan cerai terhadap Achmad Assegaf pada 12 September lalu. Isu perceraian ini sudah beredar luas sejak Tasya mengunggah foto pernikahannya dengan Achamd Assegaf di Instagram.

Tasya dan Achmad tercatat menikah pada 17 Februari 2025. Dari pernikahan ini mereka dikaruniai dua orang anak.