Sidang Cerai Tasya Farasya Tertutup di Pengadilan Agama Jaksel

ERA.id - Sidang perceraian Tasya Farasya dan Achmad Assegaf digelar secara tertutup di Pengadilan Agama Jakarta Selatan, Rabu (24/9/2025). Tasya dan Achmad kompak hadir di sidang perdana perceraian mereka.

Dalam pantauan ERA, Tasya yang berbusana serba kuning dan didampingi kuasa hukumnya, Sangun Ragahdo, telihat lebih dulu masuk ke ruang sidang 1 Pengadilan Agama Jakarta Selatan.

“Makasih ya,” ucap Tasya saat disemangati menjelang sidang.

Tidak lama setelah Tasya masuk ke ruang sidang, Achmad Assegaf bergegas menyusul. Bapak dua anak itu juga didampingi oleh kuasa hukumnya.

“Makasih,” ucap Achmad singkat.

Sidang perceraian Tasya Farasya dan Achmad Assegaf dimulai sekira pukul 10:25 WIB. Sebelum sidang dimulai, awak media yang semula berada di dalam ruang sidang untuk meliput diminta untuk keluar ruangan.