Berduka Kematian Charlie Krik tapi Bungkam Soal Genosida Gaza, Siwon Super Junior Didesak Mundur

ERA.id - Siwon Super Junior memberikan klarifikasi pasca mendapat kritik pedas hingga seruan untuk keluar dari grup. Klarifikasi ini berkaitan dengan dukungan Siwon atas kasus pembunuhan Charlie Krik, aktivis muda pendukung Presiden Amerika Serikat Donald Trump.

Kritik pedas hingga seruan Siwon Out ini menggema di media sosial dan mengusik salah satu personel Super Junior itu. Siwon bahkan membuat klarifikasi terkait tindakannya tersebut.

"Saya ingin menjelaskan karena banyak pembicaraan tentang unggahan saya yang berkaitan dengan duka cita atas kematian Charlie Kirk. Ia adalah seorang Kristen, kepala keluarga, dan seorang suami. Terlepas dari situasinya, fakta bahwa ia kehilangan nyawanya dalam penembakan saat memberikan kuliah di depan banyak mahasiswa merupakan tragedi yang memilukan, melampaui segala pandangan politik. Itulah sebabnya saya berduka atas kepergiannya," tulis Siwon di platform obrolan penggemar, dikutip Koreaboo, Senin (15/9/2025).

Namun demikian kemarahan penggemar di seluruh dunia tidak berhenti. Klarifikasi itu dinilai sia-sia dan tidak mengubah apapun atas seruan Siwon Out.

Belum lagi belakangan muncul video Leeteuk, yang merupakan pemimpin Super Junior, terlihat mengabaikan Siwon. Leeteuk terlihat membuang muka dan tidak menanggapi omongan Siwon saat berada di Bandara Incheon untuk berkunjung ke Jakarta.

Namun Leeteuk sempat membantah bahwa ia sengaja mengabaikan Siwon seperti narasi yang beredar di media sosial. Leeteuk selama siaran langsung mengaku bahwa ia ngantuk sehingga terlihat mengabaikan Siwon.

Di sisi lain, Siwon yang sejatinya adalah duta UNICEF tidak pernah membagikan unggahan terkait kondisi di Gaza, Palestina. Ia terlihat bungkam dengan kekejaman Israel yang membunuh puluhan ribu orang, termasuk anak-anak.

Imbas dari dukungan Siwon untuk Charlie Krik, akun Instagram member Suju itu diserbu dengan dukungan untuk Palestina. Tidak sedikit penggemar yang memutuskan untuk berhenti mengikuti Siwon di media sosial.

"Tetap sehat, para member Super Junior. Aku sayang kalian semua, tapi aku tidak peduli dengan Siwon. Bebaskan Palestina," tulis @yekti***

"Tak seorang pun meragukan agamamu. Percaya saja apa yang ingin kau percayai, kami baik-baik saja. TAPI JIKA KAMU MEMILIH UNTUK BERPIHAK PADA GENOSIDA, ITU BERBEDA, MASALAHNYA BERBEDA," ujar @notu***

"Orang-orang yang mendukung genosida adalah orang-orang yang tidak punya moral dan hati nurani, di mana hati nurani dan moral Anda, Tuan Choi??" kata @theycallme_han***

"Bukankah agamamu mengajarkan untuk saling peduli? Apa pun agamamu atau warna kulitmu?" tutur @dnptri**

"Mana humanity yang sering kamu bicarakan? Tentang melindungi anak-anak diseluruh dunia. Kenapa tidak pernah berbicara tentang anak-anak Palestine?" komentar @bookfair***