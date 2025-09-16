Sukses Berkarier di Hollywood, Joe Taslim Ngarep Bisa Adu Akting dengan Dua Aktor Ternama, Siapa?

ERA.id - Joe Taslim mengungkap salah satu cita-cita terbesarnya dalam dunia peran. Ia mendambakan untuk bisa beradu akting dengan Al Pacino, bintang film The Godfather II.

Keinginan terbesar itu diungkapkan oleh Joe Taslim setelah ia sukses merambah karier di industri Hollywood. Joe yang membintangi The Farious ini bercita-cita bisa beradu akting dengan Al Pacino.

"Aku dulu kecil itu ada kata tercetus dalam hati pengen jadi seorang aktor itu boleh dibilang aktor legendaris Al Pacino di Godfather 2. Dia mungkin aktor yang melahirkan semangat aku pengen jadi seorang aktor. Dan kalau mau kerja bareng pasti sama dia," kata Joe Taslim dalam bincang Kopi Darat di kawasan Kemang, Jakarta Selatan, Selasa (16/9/2025).

Namun impian itu nampaknya sulit terwujud lantaran Al Pacino sudah tidak dalam usia prima untuk berakting.

Di sisi lain, Joe Taslim juga mengaku sangat mengidolakan Denzel Washington. Ia juga berharap di masa depan bisa bekerjasama dan mengikuti jejak Denzel Washington.

"Kalau aktor yang aku idolakan pastinya sampai sekarang masih Denzel Washington. Dan kalau bisa main bareng sama dia, mungkin aku enggak, jadi bocil lah separuh. Empat bulan, empat bulan jadi bocil. Enggak apa-apa kalau itu ya, itu ada pengecualian ya," tuturnya sambal tertawa.

Joe Taslim diketahui akan membintangi dua film Hollywood yakni The Furious dan Mortal Kombat 2. The Furious adalah film thriller aksi bela diri Asia yang disutradarai oleh Tanigaki Kenji yang baru saja tayang perdana di Toronto International Film Festival (TIFF) pada 6 September 2025, sementara Mortal Kombat 2 karya sutradara Simon McQuoid dijadwalkan rilis global pada 15 Mei 2026.