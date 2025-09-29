Citra Kirana Cemburu dengan Titi Kamal, Kenapa?

ERA.id - Citra Kirana mengungkap hal paling menyedihkan dan menguras air mata di film Air Mata di Ujung Sajadah 2. Citra bahkan mengaku cemburu dengan Titi Kamal.

Dalam film Air Mata di Ujung Sajadah 2, Citra Kirana kembali memerankan karakter Yumna, ibu sambung dari Baskara (Faqih Alaydrus). Yumna pun dihadapkan dengan kenyataan bahwa Baskara mulai mengetahui identitas orang tua aslinya.

Perempuan yang akrab disapa Ciki ini pun mengaku bahwa ia sempat cemburu dengan Titi Kamal, yang merupakan ibu kandung Baskara.

"Pas kita foto poster bertiga, aku tuh jealous. 'Lho kok Baskara pelukny Aqila sih? Aku nggak dipeluk’. Terus ada yang ini (poster resmi) ‘kok Baskara senyumnya ke kamu lebar banget deh, Kak. Aku nggak dilihat’," ungkap Citra Kirana saat ditemui di kawasan Senayan, Jakarta Pusat beberapa waktu lalu.

Bukan hanya cemburu dengan Titi Kamal, istri dari Rezy Aditya ini juga harus menguras air mata. Sebab, banyak adegan yang memantik emosi dan kesedihan dari Ciki yang juga seorang ibu.

"Scene paling memorable buat aku itu yang ending, waktu nangis di gang berat banget. Mbak Key Mangunsong (sutradara) cuma ngomong sedikit, aku langsung kebayang dan langsung nangis," ungkapnya.

"Kayaknya tatap-tatapan mata aja tuh udah bikin nangis, saking dalamnya hubungan karakter di film ini," sambungnya.

Film Air Mata di Ujung Sajadah 2 tayang serempak di bioskop mulai 23 Oktober 2025.