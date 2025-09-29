Leya Princy Bikin Buku Khusus Bareng Geng Cinta, Apa Isinya?

ERA.id - Harleyava Princy atau Leya Princy sengaja menyiapkan buku curhat untuk film Rangga & Cinta. Leya bahkan akan menyimpan buku curhat itu hingga dewasa.

Dalam film Rangga & Cinta, Leya yang memerankan karakter Cinta itu memiliki satu adegan ikonik dengan buku curhat bersama para sahabatnya yang dikenal dengan Geng Cinta. Buku curhat itu rupanya berisikan curahan hati antara Leya, Jasmine Nadya (Alya), Katyana Mawira (Milly), Daniella Tumiwa (Karmen), dan Kyandra Sembel (Maura).

"Buku curhatan yang ada di set di dalam film itu beda sama buku curhatan yang kita punya, Geng Cinta, yang kita punya masih aku yang nyimpen," kata Leya Princy ditemui di kawasan Epicentrum, kuningan, Senin (29/9/2025).

Lalu, kata Leya, buku curhat itu semula tidak diketahui oleh Geng Cinta lantaran mereka terbiasa berkomunikasi melalui pesan maupun telepon. Namun putri Ferry Maryadi itu memutuskan untuk membuat buku curhat versinya sendiri demi mengenal satu sama lain.

"Karena mereka tuh awalnya nggak tahu buku curhatan itu apa dan mereka terbiasa sama WhatsApp dan telepon, terus kita yuk coba biar mereka bisa ngerasain juga pada saat kita conversastion tentang buku curhat itu," jelasnya.

Di sisi lain, Mira Lesmana produser film Rangga & Cinta membenarkan buku curhat versi Leya dan kawan-kawannya. Buku itu, kata Mira, berisi curhatan dari Geng Cinta dan berbeda dari buku curhat versi di film Rangga & Cinta.

"Jadi mereka buku curhat yang ada di set dibuat khusus tetapi Leya memutuskan untuk membuat buku curhatnya sendiri, di mana Jasmine, Kyandra, Katyana dan juga Daniella itu sama-sama mencurahkan perasaan," tutur Mira.

Film Rangga & Cinta dijadwalkan tayang serempak di bioskop Indonesia mulai 2 Oktober 2025.