Geger Rumah Tangga Deddy Corbuzier dan Sabrina Chairunnisa Diduga Retak, Ini Pemicunya

ERA.id - Rumah tangga Deddy Corbuzier dan Sabrina Chairunnisa diguncang isu perpisahan. Isu ini semakin kuat pasca konten terbaru Sabrina yang mengisyaratkan kondisinya saat ini.

Pada unggahan terbaru Sabrina, perempuan 32 tahun itu membagikan potret terbarunya saat sedang liburan ke luar negeri. Ia menyertakan keterangan tentang alasan dirinya Bahagia menjalani kehidupan.

"Kamu punya apa sih? Kok bahagia banget," tulisnya.

Namun yang menarik, bukan Deddy Corbuzier yang menjadi alasan Sabrina bahagia. Ia justru memilih anjing kesayangannya sebagai alasan bahagia.

Konten itu lantas memicu berbagai spekulasi adanya keretakan rumah tangga Sabrina dan Deddy Corbuzier. Banyak yang menilai Sabrina memberi kode rumah tangganya sedang tidak baik-baik saja.

"Tiba² foto dengan om ded, aska tiba² sebagian menghilang ka sab?" tulis @isnafayya***

"Lihat di tiktok kirain editan, mrs. Courbuziernya hilag di bio," ujar @puspaindraw***

"Kak sab? u okay? takut bgt liat repost an di akun tt . peluk jauuhh," tutur @ekra***

Sementara itu, dari pantauan ERA, Sabrina sudah lama tidak membagikan momen kebersamaannya dengan Deddy Corbuzier.

Begitu juga dengan Deddy Corbuzier, yang terlihat terakhir kali membagikan momen bersama saat perayaan HUT RI ke-80 di Istana Negara.

Meski demikian, keduanya masih saling mengikuti satu sama lain di Instagram.

Di sisi lain, Sabrina seolah membantah isu liar tentang rumah tangganya dengan Deddy Corbuzier. Ia membagikan unggahan di Instagram Stories-nya tentang sesuatu hal yang tidak benar.

"Saya melihat postingan yang tidak saya setujui, dan saya tidak tersinggung. Saya tidak berkomentar. Saya tidak merasa perlu mengubah pikiran mereka. Saya masih menyukai orang itu. Saya hanya terus berjalan dan melanjutkan hari saya. Lebih banyak orang harus berlatih," demikian bunyi pesan itu.