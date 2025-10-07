Jadi Anak Ustazah di Jangan Panggil Mama Kafir, Giorgino Abraham Belajar Baca Surat Pendek

ERA.id - Giorgino Abraham mengaku kesulitan memainkan karakter Fafat dalam film Jangan Panggil Mama Kafir. Giorgino harus menghapal beberapa surat pendek di dalam Al-Qur'an.

Kesulitan itu diungkapkan Giorgino lantaran ia harus memainkan karakter seorang muslim, yang memiliki keyakinan berbeda dengan kehidupan aslinya. Giorgino dihadapkan dengan gestur santun sebagai seorang muslim dan belajar membaca surat-surat pendek.

"Ada teksnya (surat) di kertas itu, di skrip, saya baca, "Oh, bisa nih." "Bisa, bisa, bisa." Tapi ternyata pas masuk ke set atau pas mau di (bacakan), intonasinya berbeda. Cengkok-cengkoknya, doa itu kan ada beda-beda ya. Ada nada-nada yang harus harus gini, gini, gini," kata Giorgino kepada ERA beberapa waktu lalu.

Kekasih Yasmin Napper itu mengaku ada banyak hal baru yang ia temukan saat mempelajari hal tersebut. Namun ia tidak menyerah begitu saja untuk mempelajari hal tersebut.

Giorgino belajar membaca surat-surat pendek Al-Quran dengan berbagai metode, termasuk mendengarkan audio. Cara ini pun dibawa oleh Giorgino hingga ke rumah demi mendalami peran sebagai Fafat, yang tidak punya banyak porsi di film Jangan Panggil Mama Kafir.

"Jadi memang ya aku di rumah gitu berusaha tahu, terus eh kebetulan minta dikirimin, 'Tolong dikirimin ini dong, apa, eh audio,' gitu. Jadi saya di rumah bisa dengerin. Saya baca, terkadang apa yang di saya baca, saya pikir audionya keluarnya bagaimana, ternyata pas saya dengar riilnya, oh, beda, gitu loh," ungkapnya.

Film Jangan Panggil Mama Kafir dijadwalkan tayang serempak di bioskop mulai 16 Oktober 2025.