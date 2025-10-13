Demi Peran Jadi Nasrani, Michelle Ziudith Kunjungi Gereja hingga Pakai Kalung Salib

ERA.id - Aktris Michelle Ziudith mengaku sempat mendatangi gereja untuk mendalami perannya sebagai Maria dalam film Jangan Panggil Mama Kafir. Michelle juga mengaku peran Maria ini tantangan baru untuknya di dunia berakting.

Berperan sebagai Ibu tunggal yang memiliki keyakinan berbeda dengan anaknya, Michelle harus mempelajari agama Kristen untuk mendalami perannya tersebut. Ia bahkan sempat mengunjungi gereja beberapa kali demi menguatkan karakternya sebagai Maria.

"Iya, sempet ke gereja juga beberapa kali," ujar Michelle saat ditemui di kawasan Epicentrum, Kuningan, Jakarta Selatan, Senin (13/10/2025).

Bukan hanya itu saja, aktris 30 tahun ini juga merasa peran Maria sudah disiapkan untuk dirinya. Hal ini lantaran banyak adegan yang pernah ia rasakan di kehidupan nyata.

"Momen aku membaca skenario ini, seperempat skenario ini, aku rasa skenario ini dibuat untuk aku. Aku enggak tahu kenapa, eh ada beberapa scene yang aku udah mengalami ini di tahun 2019," ujarnya.

Berbekal dengan banyaknya kemiripan yang ia rasakan dengan karakter Maria ini membuat Michelle merasa scenario ini memang disiapkan untuknya. Ia pun percaya dengan istilah 'skenario memilih aktornya'.

Bahkan, kata Michelle, ia sempat meminta kepada manajernya setelah membaca skenario Jangan Panggil Mama Kafir untuk mendapatkan projek ini.

"Aku berjodoh film ini jadi milik aku. Aku sayang banget sama projek ini gitu sih. Aku happy banget," katanya.

Di sisi lain, perempuan yang gemar melukis ini juga mengakui adanya tantangan besar dalam memerankan karakter Maria. Tantangan itu pun ia jadikan bekal untuk bisa tumbuh dan mengembangkan rasa cinta dan kesiapannya sebagai seorang ibu.

Film Jangan Panggil Mama Kafir turut dibintangi oleh Giorgino Abraham, Humaira Jahra, Elma Theana, TJ Ruth, Gilbert Pattiruhu, dan masih banyak lagi. Film ini dijadwalkan tayang pada 16 Oktober 2025.