Berbalut Gaun Putih, Amanda Manopo Resmi Menikah dengan Kenny Austin

ERA.id - Amanda Manopo resmi melangsungkan pernikahan dengan Kenny Austin, Jumat (10/10). Pemberkatan pernikahan mereka berlangsung penuh haru.

Berdasarkan video yang beredar di media sosial, prosesi pemberkatan Amanda Manopo dan Kenny Austin ini berlangsung di Hotel The Langham, Jakarta. Nuansa serba putih dipilih oleh Amanda dan Kenny untuk momen sakral pernikahan mereka.

Dari video yang dilihat ERA dari berbagai sumber, Amanda nampak mengenakan gaun putih dengan detail brokat senada. Bintang film Bila Esok Ibu Tiada ini juga dihiasi dengan veil panjang yang menjuntai menutupi rambutnya.

Sementara Kenny mengenakan setelan tuksedo berwarna putih lengkap dengan dasi kupu-kupu serta celana hitam. Di bagian saku, terlihat bunga mawar merah menghiasi.

Amanda yang didampingi dengan sang ayah sebelum menuju altar pernikahan menebar senyum bahagia. Di sisi lain, Kenny justru tak kuasa menahan tangis bahagia saat menyalami tangan ayah Amanda dan memeluknya.

Kabar pernikahan ini pun menjadi berita bahagia untuk para penggemar. Terlebih foto-foto pre-wedding Amanda dan Kenny sudah beredar sehari sebelum acara sakral itu terjadi. Bahkan Amanda secara pribadi menyebarkan undangan pernikahannya dengan Kenny di sosial media.

Diketahui prosesi resepsi pernikahan Amanda dan Kennya akan disiarkan secara langsung oleh stasiun televisi swasta, RCTI, pukul 18:15 WIB.