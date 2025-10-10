Momen Bahagia Tak Lengkap, Amanda Manopo Rindu Kehadiran Ibunda: Aku Rindu

ERA.id - Amanda Manopo resmi dipersunting oleh Kenny Austin pada Jumat (10/10). Kebahagiaan itu diwarnai rasa kerinduan mendalam Amanda kepada mendiang ibunya, Henny Agustina Manopo.

Lewat unggahan di Instagram pasca menjalani pemberkatan pernikahan, Amanda membagikan foto bersama ayahnya, Ramon Gauna Lugue. Foto yang memperlihatkan kedekatan itu terasa kurang lengkap lantaran ibunda Amanda sudah berpulang lebih dulu.

"I miss you mami, i wish you here," tulis Amanda pada keterangan.

Bukan hanya itu saja, Amanda juga menyediakan satu kursi kosong yang seharusnya diisi oleh ibunda selama pemberkatan pernikahan dengan Kenny. Kursi yang seharusnya diisi oleh ibunya itu diberikan kain putih sebagai penanda khusus.

Diketahui ibunda Amanda Manopo meninggal dunia pada 25 Juli 2021 akibat penyakit diabetes. Bukan hanya itu saja, ibunda Amanda juga berjuang melawan COVID-19 yang memperburuk kondisinya.

Amanda Manopo resmi menikah dengan Kenny Austin pada Jumat (10/10). Keduanya melangsungkan pernikahan di Hotel Langham Jakarta, yang hanya dihadiri oleh orang-orang terdekat.

Amanda yang memasuki altar pernikahan dengan gaun lace dengan siluet klasik rancangan Hian Tjien itu terlihat penuh senyuman. Di sisi lain, Kenny Austin Nampak berkaca-kaca sesaat sebelum mengucap janji suci.