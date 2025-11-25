Sebulan Nikah, Amanda Manopo Umumkan Kehamilan, Netizen Riuh: Gacor Koh Kenny!

ERA.id - Kabar bahagia datang dari pasangan selebritas Amanda Manopo dan Kenny Austin. Amanda mengumumkan kehamilan pertama selang satu bulan menikah.

Pasangan yang menikah pada 10 Oktober 2025 lalu ini membagikan kabar bahagia itu lewat unggahan di instagram pribadi Amanda. Manda nampak menunjukan hasil positif testpack miliknya sambil memasang wajah tersenyum.

"Setelah banyak musim dalam hidupku… akhirnya Tuhan percayakan aku sebuah anugerah terbesar: menjadi seorang ibu. Baby, we can’t wait to meet you. Hai onty uncle," tulis Manda di keterangannya disertai emoji hati warna ungu dan biru.

Bukan hanya itu saja, bintang film Bila Esok Ibu Tiada ini juga turut membagikan hasil USG dari buah hatinya. Ia pun menyapa para penggemarnya dengan sebutan tante dan om.

"Halo onty uncle online," ujarnya.

Kabar bahagia ini pun disambut hangat oleh para sahabat dan penggemar. Unggahan itu juga dibanjiri dengan ucapan selamat kepada pasangan yang baru menikah itu.

"Gacor euy koh kenny," tulis @dcutestnia***

"Gacor ketuaa," kata @iniyunni***

"Aku punya anak lagiii," ungkap kakak Amanda, Angelica

"Congratulation," imbuh Robby Purba disertai emoji hati merah.

Diketahui Amanda Manopo dan Kenny Austin memang tidak pernah menunda untuk memiliki momongan saat tampil di podcast bersama Denny Sumargo. Pada podcast itu, Manda dan Kenny tidak memikirkan jenis kelamin anaknya kelak dan lebih menerima yang sudah ditakdirkan.