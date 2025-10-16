Pasrah Bakal Diroasting Delapan Komika, Fedi Nuril Ngaku Deg-Degan

ERA.id - Aktor Fedi Nuril bersiap untuk diadili oleh delapan komika dalam acara Adili Idola. Fedi mengaku deg-degan sekaligus penasaran dengan rostingan yang akan ia terima.

Kepada ERA, Fedi Nuril bercerita bahwa ide awal membuat Adili Idola ini muncul berkat dari kegemarannya menyaksikan tayanga selebriti roasting yang populer di Amerika Serikat. Fedi yang juga memiliki jejak digital cukup berani di media sosial pun tertarik untuk membuat acara serupa bersama Panji Pragiwaksono.

"Waktu itu punya ide itu pure, eh apa ya, iya aku suka komedi juga, dan enggak tahu berani aja, enggak merasa senior juga gitu," kata Fedi Nuril.

Lalu, kata Fedi, dia meminta kepada Panji dan tujuh komika lainnya untuk tidak menahan diri selama melakukan roasting kepadanya. Namun di sisi lain, Fedi juga tidak memungkiri dirinya merasa deg-degan dalam menghadapi delapan komika yang akan meroastingnya.

Apalagi, kata Fedi, dia tidak bisa menerka efek atau respons yang akan disampaikan oleh para penonton saat menyaksikan Adili Idola.

"Ada deg-degannya sih. Kita enggak tahu efek dari roasting-nya ini kan. Bisa jadi ada yang nganggep serius, atau merasa unek-uneknya terwakilkan oleh roaster-roaster ini, kayak syukurin lu mampus. Tapi ya, industri hiburan keras, Bro," tuturnya.

Pemain film Ayat-Ayat Cinta ini lantas menekankan nantinya di acara Adili Idola ia juga akan membalas roastingan delapan komika secara langsung. Ia pun sudah melakukan berbagai persiapan untuk melakukan 'balas dendam' kepada para komika.

"Di awal memang mereka nge-roasting gue, tapi itu pun, let's say Abdur bisa aja selipan nge-roasting Nirina, atau Nirina nge-roasting Ate. Tapi nanti di ending, benar-benar fokus di gua balas dendam, semuanya gua sikat satu-satu," pungkasnya.

Acara Adili Idola diselenggarakan oleh Gold Live dan Komika Event. Acara ini akan menghadirkan Fedi Nuril yang menjadi objek roasting oleh Panji Pragiwaksono, Nirina Zubir, Saykoji, Nury Zhafira, Fatih Andhika, Abdur Arsyad, hingga Abdel Achrian.

Adili Idola akan dilaksanakan pada 8 November 2025 di The Kasablanka Hall, Jakarta Selatan. Tiket bisa dibeli mulai dari Rp450.000 hingga Rp1.500.000 di situs resmi Loket.