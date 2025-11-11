Adili Idola Jadi Momen Bongkar Aib Fedi Nuril, Reza Rahadian Hadir Mirip Raja Terakhir

ERA.id - Acara Adili Idola: Celebrity Roast yang digelar pada Sabtu, 8 November 2025, di Jakarta Concert Hall, sukses menghadirkan momen hiburan yang penuh gelak tawa lewat konsep roasting para selebriti dan komika. Sang idola yang menjadi sasaran roast kali ini adalah aktor Fedi Nuril, yang berhasil memancing tawa penonton lewat beragam aksi dan candaan dari para roaster.

Pertunjukan ini menjadi bagian dari rangkaian Trilogi Tawa, hasil kolaborasi GOLDLive Indonesia dan Comika Event, sekaligus mencatat sejarah sebagai acara roasting selebriti pertama di Indonesia. Ide ini terinspirasi dari format celebrity roast ala Amerika yang dikembangkan Fedi Nuril bersama Pandji Pragiwaksono untuk menghadirkan hiburan segar dan menantang para selebriti agar berani menertawakan diri sendiri di depan publik.

Fedi Nuril menjadi sosok utama yang “diadili” di atas panggung. Ia duduk di kursi panas sementara para komika dan artis bergantian melempar candaan lucu dan sindiran ringan tentang dirinya.

Deretan roaster yang tampil antara lain Pandji Pragiwaksono (sebagai host), Abdur Arsyad, Nirina Zubir, Saykoji, Fatih Andhika, dan Abdel Achrian. Masing-masing membawa gaya khas dan berhasil membuat penonton tertawa sejak awal acara.

Adili Idola (Dok. Istimewa)

Setiap penampilan punya ciri khasnya. Fatih Andhika tampil cepat dan cerdas dengan logika recehnya yang bikin ngakak, sementara Nury Zhafira memberi sentuhan lembut tapi tetap menyindir tajam.

Saykoji tampil beda lewat rap diss lucu, dan Abdur Arsyad menampilkan komedi yang tenang tapi penuh isi. Nirina Zubir membawa suasana akrab seperti ngobrol dengan teman lama, dan Abdel Achrian menutup sesi dengan gaya spontan meski sedang sakit gigi, tetap sukses bikin tawa pecah.

Selain roasting, acara juga dimeriahkan oleh sesi stand-up comedy dan permainan improvisasi. Beberapa segmen seperti “Dua Kalimat Saja” dan “Seniman Berkepala Tiga” menghadirkan interaksi spontan antara Fedi dan para roaster yang membuat suasana makin ramai. Pandji Pragiwaksono bertindak sebagai “sutradara” yang memberi arahan lucu dan tak terduga selama permainan berlangsung.

Namun, momen paling mengejutkan sekaligus menjadi highlight malam itu datang dari sosok tak terduga yaitu Reza Rahadian. Meski tidak hadir langsung di lokasi, aktor sekaligus sutradara film terbaru Fedi Nuril, Pangku, ikut ambil bagian dalam roasting melalui sebuah video khusus yang diputar di tengah acara.

Dalam video itu, Reza me-roast Fedi dengan gaya santai tapi tajam. Reza menyinggung penampilan Fedi di Busan International Film Festival 2025, terutama eye make-up nyentrik yang jadi sorotan.

Dengan nada mengejek, Reza mengatakan bahwa gaya itu murni keinginan Fedi sendiri, bukan idenya. Ia juga dengan percaya diri menyebut dirinya sebagai aktor nomor satu di Indonesia, menempatkan Fedi di posisi kedua, membuat penonton meledak tawa.

Menjelang akhir acara, giliran Fedi Nuril membalas roasting para komika. Ia tampil percaya diri dengan jas biru dan membuka dengan kalimat, “Saya Fedi Komika,” yang langsung disambut tawa penonton.

Fedi kemudian membalas satu per satu roaster dengan gaya santai namun mengena. Momen ini menunjukkan sisi lain Fedi yang humoris dan berani tampil beda di atas panggung.

Dengan suksesnya “Adili Idola: Celebrity Roast Fedi Nuril”, banyak penonton berharap acara ini akan berlanjut dan menghadirkan selebriti lain di kursi panas berikutnya. Malam penuh tawa, kejutan, dan kehangatan ini jadi bukti bahwa hiburan cerdas bisa hadir lewat candaan ringan dan tawa bersama.