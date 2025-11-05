Bawa Dua Saksi di Sidang Cerai, Andre Taulany dan Erin Sepakat Pisah

ERA.id - Andre Taulany dan Rien Wartia Trigina alias Erin sepakat untuk bercerai secara damai. Keduanya pun mencapai titik kesepakatan, termasuk persoalan anak-anaknya.

Kuasa hukum Erin, Wahyu Permono mengatakan bahwa kesepakatan pisah secara baik-baik ini dilakukan oleh Andre dan Erin setelah sempat berseteru. Keduanya akhirnya mencapai kesepakatan bersama dan menghadirkan dua saksi yang menguatkan keputusan tersebut.

"Memang sudah ada kesepakatan damai, yaitu damai untuk berpisah secara baik-baik, gitu. Jadi tadi juga kami sampaikan kembali bahwa secara prinsip kedua belah pihak sudah sepakat untuk berpisah secara baik-baik," kata Wahyu di Pengadilan Agama Jakarta Selatan, Rabu (5/11/2025).

Lalu, kata Wahyu, dua saksi yang dihadirkan itu perwakilan dari pihak Andre Taulany. Sedangkan dari pihak Erin tidak menghadirkan saksi untuk sidang perceraian tersebut.

"Jadi, pemohon (Andre) menyerahkan beberapa bukti tertulis gitu ya, yang menjadi syarat formal, menghadirkan dua orang saksi, yaitu adik dari pemohon, sama satu lagi ada karyawan dari pemohon," jelasnya.

Selain sepakat untuk pisah secara baik-baik, Andre dan Erin juga tidak akan membatasi hubungan antara orang tua dan anak-anak. Erin disebut tidak pernah menutup pintu kepada Andre untuk bertemu ketiga anaknya.

"Anak-anak kan sudah besar semua ya. Kadang di tempatnya pemohon, kadang di tempat termohon. Jadi enggak perlu dibahas lebih lanjut," katanya.

Diketahui Andre Taulany dan Erin menikah ada 17 Desember 2005. Dari pernikahan itu, mereka dikaruniai tiga buah hati.