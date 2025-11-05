Sepakat Cerai dengan Andre Taulany, Erin Tenangkan Diri ke Tanah Suci

ERA.id - Rien Wartia Trigina alias Erin memutuskan untuk pergi umroh pasca sepakat bercerai dari Andre Taulany. Keberangkatan Erin guna menjernihkan pikiran dari polemik rumah tangganya.

Kuasa hukum Erin, Wahyu Purnomo mengonfirmasi keberangkatan Erin ke Tanah Suci untuk menjernihkan pikiran. Erin pergi seorang diri tanpa didampingi oleh ketiga anaknya.

"Masih umrah. Ya tentu butuh waktu ya untuk menjernihkan pikiran, untuk menenangkan diri, ya. Jadi, dia memutuskan untuk pergi umrah, seperti itu," ujar Wahyu di Pengadilan Agama Jakarta Selatan, Rabu (5/11/2025).

Wahyu juga meluruskan soal keputusan Erin dan Andre yang akhirnya sepakat damai. Menurutnya, keputusan itu sudah melalui diskusi panjang dan kesepakatan bersama.

"Bahwa memang sudah ada kesepakatan damai, yaitu damai untuk berpisah secara baik-baik, gitu," jelasnya.

Kesepakatan damai untuk berpisah secara baik-baik inilah yang membuat proses persidangan berjalan cepat. Dalam sidang terbaru, Andre Taulany menghadirkan dua orang saksi, yakni adik dan karyawannya.

Menurut Wahyu, kesaksian dari pihak pemohon sudah dianggap cukup dan tidak ada niat untuk saling menjatuhkan satu sama lain. Fakta yang diungkap di persidangan pun hanya sebatas hal prinsip, seperti keduanya yang memang sudah tidak tinggal satu rumah lagi.

"Jadi kami memutuskan tidak perlu menghadirkan saksi," imbuhnya.

Lebih lanjut, Wahyu menegaskan bahwa tidak ada permasalahan mengenai hak asuh anak maupun harta gono-gini dalam gugatan tersebut. Untuk anak-anak, keduanya sepakat untuk membebaskan ketiganya menghabiskan waktu bersama ayah dan ibunya.

Sementara itu, urusan harta bersama akan dibahas secara terpisah dan tidak menjadi bagian dari materi persidangan.

"Itu dibahas secara terpisah lah (harta). Itu enggak, enggak, tidak dan tidak dipermasalahkan kan di di persidangan kali ini. Jadi bukan isulah, seperti itu," pungkasnya.