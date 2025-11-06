Bukan Omong Kosong, Na Daehoon Resmi Talak Cerai Jule Usai Ketahuan Selingkuh

ERA.id - Na Daehoon resmi mengajukan talak cerai terhadap istrinya, Julia Prastini alias Jule. Gugatan itu diajukan Daehoon setelah ramai isu perselingkuhan yang dilakukan Jule.

Humas Pengadilan Agama Jakarta Selatan, Abid MH, mengatakan gugatan cerai talak itu diajukan oleh Daehoon hari ini, Kamis (6/11/2025).

"Hari ini sudah masuk perkaranya, jenis perkaranya cerai talak. Laki-laki atau suami yang menggugat atau yang memohon izin ikrar talak," ujar Abid saat ditemui di Pengadilan Jakarta Selatan, Kamis (6/11/2025).

Namun Abid enggan menjelaskan lebih lanjut terkait talak cerai Daehoon kepada Jule. Hal ini lantaran masih menjadi pokok perkara dalam persidangan.

"Oh, itu belum (gugat harta atau anak), belum itu dong, eh enggak boleh. Itu berarti besok mungkin baru dapat info untuk majelisnya," jelas Abid.

Lalu, kata Abid, talak cerai yang diajukan Daehoon lewat e-court ini nantinya juga akan dilakukan pemanggilan terhadap para penggugat maupun tergugat. Apabila surat pemanggilan itu dihadiri oleh keduanya, maka sidang pertama akan dilanjutkan dengan mediasi.

"Ya sidang pertama ya biasa, kalau hadir dua-duanya di, di mediasi. Kalau tidak hadir akan diperintahkan untuk hadir," jelasnya.

Diketahui rumah tangga Daehoon dan Jule ratak akibat adanya orang ketiga. Jule bahkan mengakui hubungan terlarangnya dengan Safrie Ramadhan setelah sejumlah bukti video maupun foto mesra mereka tersebar di media sosial.