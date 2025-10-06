Momen Erika Carlina Dilamar DJ Bravy, Panggung Synchronize Fest 2025 Langsung Riuh

ERA.id - Synchronize Fest 2025 menjadi saksi kisah asmara Erika Carlina dan Bravyson. Erika resmi dilamar oleh Bravy di atas panggung Synchronize Fest 2025.

Momen bahagia ini terjadi saat Bravy tampil bersama AAA Clan di acara tersebut. Secara tiba-tiba, Bravy berlutut di hadapan Erika dan ratusan penonton yang memadati Synchornize Fest 2025.

Sambil mengeluarkan cincin, Bravy meminang bintang film Pabrik Gula itu.

"Aku mau jadi suami kamu, dan aku mau kamu jadi nyali terakhirku. So, will you marry me?" ujar Bravy.

Penonton pun bergemuruh memberi dukungan agar Erika menerima lamaran Bravy. Penonton kompak teriak “terima, terima, terima”, sebelum akhirnya menganggukkan kepala menerima lamaran Bravy.

"Iya, aku mau," ujar Erika.

Bravy pun langsung memeluk Erika Carlina yang tersipu malu. Di sisi lain ledakkan kembang api dan lantunan musik langsung mengiringi kebahagiaan mereka.

Sementara itu, dua sahabat Erika Carlina, Rachel Vennya dan Fuji, juga membagikan momen bahagia itu. Rachel misalnya, dia turut bahagia atas hubungan Erika dan Bravy.

“Always always so happy for you Er,” tulisnya.

“Wishing you endless love and happily ever after, congrats!” tulis Fuji.

Di sisi lain, pada unggahan Instagram Story Rachel Vennya, Erika mengungkap bahwa ia ingin mengadakan pesta pernikahan secara intimate. Erika hanya ingin mengundang para sahabatnya saja di acara pernikahan nanti.

"Gue pengen yang gue undang sahabat-sahabat gue, intimate gitu. Bantuin cari vendor ya," tutur Erika.

Diketahui hubungan Erika Carlina dan Bravyson mulai menjadi sorotan publik pasca membagikan kabar mengejutkan tentang kehamilannya. Erika mengaku mengandung anak dari DJ Panda, sekaligus menerima ancaman.

Sejak pengumuman kehamilan itu, Erika menuai pro kontra hingga Bravyson turun tangan. Bravy bahkan bersedia untuk mengambil alih peran ayah dari anak yang dikandung oleh Erika Carlina.