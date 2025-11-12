Lega Cerai dari Ahmad Assegaf, Begini Respons Tasya Farasya

ERA.id - Tasya Farsya mengaku lega dan bersyukur usai resmi bercerai dari suaminya, Ahmad Assegaf. Tasya juga tidak menuntut harta maupun nafkah dari Ahmad.

Kuasa hukum Tasa Farasya, M Fattah Riphat, mengatakan bahwa kliennya merasa lega setelah gugatan cerainya dikabulkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Jakarta Selatan.

"Alhamdulillah. Kata dia lah, alhamdulillah. Ya kan? Sesuai, sesuai harapan semua, selesai, gitu. Jadi dia, alhamdulillah apa yang kita kerjakan, apa yang kita usahakan sesuai dengan apa yang kita harapkan hasilnya, gitu," kata Riphat saat ditemui di kawasan SCBD, Jakarta Selatan, Rabu (12/11/2025).

Meski lega akhirnya berpisah dengan Ahmad, Riphat menekankan hubungan Tasya dengan ayah dua anaknya masih terjalin dengan baik. Hubungan itu tetap dijaga dengan mengutamakan anak-anak mereka.

"Kan masih ada anak yang harus diurus bersama. Jadi pasti komunikasi. Baik-baik kok," tegas Riphat.

"Enggak boleh, anak enggak boleh jadi korban. Harus tetap sama-sama untuk pertumbuhan anak. Jadi mereka masih komunikasi, masih baik, tidak ada masalah," sambungnya.

Tasya Farasya diketahui mengajukan gugatan cerai terhadap Ahmad Assegaf pada 12 September 2025 melalui e-court ke Pengadilan Agama Jakarta Selatan. Gugatan itu dilayangkan Taysa setelah tujuh tahun membina rumah tangga dan dikaruniai dua anak.