Akui Sempat Stres Berat, Tasya Farasya Kenang Momen Ingin Lompat dari Genteng

ERA.id - Tasya Farasya mengaku sempat stress pasca cerai dengan Ahmad Assegaf. Ia bahkan nyaris melompat dari atas genteng setelah berat badannya naik drastis.

Curahan hati itu dibagikan Tasya Farasya lewat Instagram Story-nya. Ia mengaku hampir menyerah dengan keadaan lantaran situasi yang pahit selama menjalani proses perceraian.

"Hari-hari gue ini lg berat. Ada momen di mana gue hampir nyerah, tapi satu hal yang bikin gue terus jalan adalah keyakinan bahwa semua ini sementara," tulis Tasya di Instagram Story @tasyafarasya, Selasa (9/10/2025).

Namun ibu dua anak ini berusaha bangkit dan mengingat banyak momen indah serta bahagia yang menyelimutinya. Ia pun memberikan afirmasi positif bisa melalui masa-masa sulit yang menimpanya.

“Trs tiba2 inget waktu bahagia.. dan saat itu pun ternyata hanya singgah. Jadi kalau yang indah aja bisa berlalu, yang sakit juga pasti punya waktunya. Ya ga ya ga,” tutur Tasya.

Tasya juga tidak memungkiri bahwa di masa sulit itu salah satu yang dilakukan adalah dengan banyak makan. Berat badannya bahkan naik drastis hingga delapan kilogram.

"Nyerahnya as in memong udh mau lompat dr atas genteng.. chaos bgt lah ya. Tp alhamdulillah udh berlalu. Dan buat kalian yg concern sm berat badan aku, iya bener aku naik 8kg dalam 2 bulan ini wk tp udh tobat ini lg diet gue brb kurusan dikit back to normal,” katanya.

Diketahui Tasya Farasya dan Ahmad Assegaf menikah sejak 17 Februari 2018 dan memiliki dua anak, satu anak perempuan bernama Maryam Eliza Khair dan satu anak laki-laki bernama Hasan Isa Assegaf. Tasya dan Ahmad pun resmi bercerai setelah gugatannya dikabulkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Jakarta Selatan pada 12 November 2025.