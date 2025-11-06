Debut Jadi Sutradara, Iko Uwais Ngaku Tolak Banyak Tawaran Film

ERA.id - Aktor Iko Uwais akhirnya debut sebagai sutradara lewat film terbarunya berjudul Timur. Film ini juga dibintangi oleh Iko sendiri dan akan tayang serentak di bioskop seluruh Indonesia mulai 18 Desember 2025.

Berperan ganda sebagai sutradara sekaligus pemeran utama, Iko mengaku proses persiapan film ini memakan waktu panjang dan penuh tantangan.

"Kurang lebih pre-pro tiga bulan ya, tiga bulanan hard pre-pro. Tapi kalau buat persiapan sebelum segala macam, itu enam bulan haruslah," ujar Iko saat ditemui usai konferensi pers di Kawasan Senayan, Jakarta Selatan, Kamis (6/11/2025).

Selama masa persiapan, Iko melakukan banyak diskusi dan brainstorming dengan tim kreatif untuk mematangkan ide cerita.

"Kita brainstorming sama teman-teman, sama Rayi, sama Aloy, membicarakan tentang cerita, tentang ide segala macam. Baru pas kumpul kru, mulai bikin koreo, meeting, dan reading sama semua pemain," jelasnya.

Meski tengah disibukkan dengan proses produksi, Iko mengaku di saat yang bersamaan ia juga sedang menjalani kontrak untuk sebuah proyek di China. Hal ini pun menjadi tantangan bagi Iko yang harus terbagi fokusnya.

"Ada satu proyek di China, itu memang sudah kontrak sebelumnya. Jadi pas deadline-nya barengan, untungnya pas pre-pro bukan syuting. Waktu itu saya tetap meeting dan reading online setiap malam," katanya.

Bukan hanya itu saja, suami penyanyi Audy ini juga tidak memungkiri bahwa ia menolak beberapa tawaran film demi fokus pada proyek ini.

"Beberapa sih, jujur memang beberapa ditolak. Bisa dibilang ini kan bayi saya, dan debut. Rumah produksi sendiri dan main-main enggak. Persiapannya benar-benar kuat dari beberapa bulan ke belakang," katanya.

Film Timur dibintangi oleh Jimmy Kobogausebagai Sila, Macho Hungan sebagai Frans, Aufa Assagaf sebagai Apolo, Billy Bizael Tanasale sebagai Matheis, Beyon Destiano sebagai Daniel yang akan segera tayang pada 18 Desember 2025 di bioskop seluruh Indonesia.