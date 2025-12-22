Main Film Kuyank, Rio Dewanto Belajar Bahas Banjar hingga Main Tenis Bareng Warga Lokal

ERA.id - Rio Dewanto mengungkap pengalaman baru dalam dunia akting dengan belajar bahasa Banjar di film terbaru, Kuyank. Rio mengaku cukup lama memahami bahasa Banjar tersebut.

Dalam film Kuyank garapan rumah produksi DHF Entertainment, Rio berperan sebagai Badri, seorang pemuda yang berasal dari Kalimantan Selatan. Untuk mendalami karakternya itu, Rio harus belajar bahasa Banjar bersama pemain lainnya.

"Tantangannya lebih kepada mungkin dialeknya ya, sama kebiasaan-kebiasaan yang dilakukan sama karakter itu apa sih? Karena jujur, saya sebelum film ini tuh saya belum pernah ke Kalimantan," ujar Rio saat ditemui di kawasan Cawang, Jakarta Timur, Senin (22/12/2025).

Meski mengaku belum pernah ke daerah Kalimantan, Rio mendapat banyak pengalaman berkesan selama kurang lebih sebulan syuting. Salah satu cara yang ia lakukan adalah dengan melakukan pendekatan ke warga lokal dan berdiskusi banyak hal.

Diskusi itu dipelajari Rio untuk memahami karakter orang Kalimantan dan juga keseharian warga lokal agar akting yang dihasilkan Rio bisa terasa dekat. Ia bahkan sempat main tenis bersama warga lokal saat berada di Kalimantan.

"Jadi ketika saya lagi nggak ada syuting di sana hampir setiap hari saya ketemu teman-teman di sana main tenis bareng sama mereka, terus siang nongkrong ngobrol-ngobrol supaya tahu keseharian mereka tuh biasanya seperti apa sih," ujarnya.

"Cara mereka berbicara, cara mereka apa namanya berinteraksi dan apa aja yang mereka bahas gitu dan ya itu sih salah satu mungkin ritual yang saya lakukan gitu," sambungnya.

Film Kuyank turut dibintangi oleh Ochi Rosdiana, Putri Intan Kasela, Barry Prima, dan masih banyak lagi. Film ini dijadwalkan tayang mulai 29 Januari 2026.