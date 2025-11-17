Cerai Baik-Baik, Raisa dan Hamish Daud Jaga Komunikasi Demi Anak

ERA.id - Raisa dan Hamish Daud sepakat untuk berpisah secara baik-baik tanpa ada isu orang ketiga. Keduanya pun berkomitmen untuk tetap menjalin komunikasi demi anak.

Putra Lubis, kuasa hukum Raisa mengatakan ketidakhadiran Raisa bukan karena ada masalah komunikasi dengan Hamish. Justru sebaliknya, keduanya dinilai masih berkomunikasi baik.

"Komunikasinya bagus, nggak ada hal-hal yang menjadi konsen di luar persidangan itu nggak ada," ujar Putra di Pengadilan Agama Jakarta Selatan, Senin (17/11/2025).

Meski di tengah proses perceraian, keduanya masih berkomunikasi baik demi anak. Putra menanggapi terkait Co-Parenting yang dijelaskan Raisa dalam surat terbuka.

"Intinya kalau menurut saya kan memang gimana pun juga kalau sudah berpisah, sudah bercerai, akibat perceraian itu kan salah satunya anak. Anak itu tetap harus dididik bersama. Jadi maksudnya co-parenting tuh itu," jelas Putra.

Putra menyatakan bahwa mereka berpisah secara baik-baik. Dari pihak Hamish pun menyampaikan perpisahannya baik-baik. Saat ini mereka fokus menjaga hubungan baik dan membesarkan anak.

"Perpisahannya secara baik-baik ya. Artinya bukan saya saja yang sampaikan, ya dari Mas Hamish-nya juga sudah sampaikan bahwa perpisahannya baik-baik," katanya.

"Saat ini fokusnya adalah menjaga hubungan baik dan juga fokus membesarkan anak," sambungnya.

Dari pernikahan Raisa dan Hamish sejak 2017, pasangan tersebut dikaruniai satu putri kecil. Putrinya bernama Zalina Raine Wyllie yang lahir pada 12 Februari 2019. Dari kabar perceraian ini, mereka sepakat asuh Zalina bersama.