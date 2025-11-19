Diperankan Keponakan Sendiri, Film Biografi Michael Jackson Tayang April 2026

ERA.id - Film biografi Michael Jackson berjudul Michael resmi dimajukan jadwal tayangnya dari semula. Film ini akan dibintangi oleh keponakan Michael dan mengangkat kisah kehidupan sang bintang lebih dalam.

Mengutip dari Variety, film ini akan rilis di bioskop format standar dan Imax pada 24 April 2026, lebih cepat dari rencana sebelumnya yang dijadwalkan pada bulan Oktober.

Lionsgate akan merilis film ini di wilayah domestik, sementara Universal menangani distribusi global, kecuali Jepang yang ditangani oleh Kino Films.

Film ini disutradarai oleh Antoine Fuqua dan naskah filmnya ditulis langsung oleh John Logan. Sementara Graham King, produser peraih Oscar untuk The Departed, bertugas sebagai produser utama.

Peran Michael Jackson akan dimainkan oleh Jaafar Jackson, keponakan mendiang King of Pop. Jafaar dipercaya membawa kembali sosok sang legenda ke layar lebar.

Berdasarkan sinopsisnya, Michael akan menelusuri perjalanan panjang seorang Michael Jackson hingga dikenal sebagai King of Pop. Film ini juga disebut memberikan pandangan lebih personal mengenai kehidupan, karya, dan warisan yang ditinggalkannya sebagai salah satu ikon musik terbesar dunia.

CEO Lionsgate, Jon Feltheimer, pernah menyebut pada Mei lalu bahwa film ini “kemungkinan besar” akan dipindahkan ke 2026. Meski proses produksi selesai pada Mei 2024, proyek ini menjalani syuting tambahan dan menghadapi proses penyuntingan panjang hingga menghasilkan versi awal dengan durasi yang sangat panjang.

Sempat pula muncul pembahasan mengenai kemungkinan merilis film ini dalam dua bagian. Anggaran produksinya dilaporkan mencapai sekitar 155 juta dolar (Rp2,5 triliun).

Film ini juga menampilkan jajaran pemain pendukung yang kuat seperti Colman Domingo dan Nia Long berperan sebagai orang tua Michael, Joe dan Katherine Jackson, Miles Teller memerankan John Branca, pengacara dan penasihat Michael.

Kemudian Larenz Tate berperan sebagai Berry Gordy, pendiri Motown Records, sementara Laura Harrier tampil sebagai eksekutif musik Suzanne de Passe dan Kat Graham akan memerankan Diana Ross.

Pemeran lainnya termasuk Jessica Sula sebagai La Toya Jackson, Liv Symone sebagai Gladys Knight, Kevin Shinick sebagai Dick Clark, KeiLyn Durrel Jones sebagai Bill Bray, pengawal sekaligus teman dekat Michael, dan Kendrick Sampson sebagai Quincy Jones, produser legendaris yang pertama kali bertemu Michael saat sang penyanyi masih berusia 12 tahun.

Film legendaris King of Pop ini akan tayang di bioskop seluruh dunia pada 24 April 2026.