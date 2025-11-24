Momen Fiki Naki Resmi Nikahi Tinandrose, Tak Kuasa Tahan Tangis

ERA.id - Youtuber multibahasa Fiki Naki resmi menikahi penulis buku sekaligus kreator konten Tinandrose pada Senin, 24 November 2025. Fiki menikah usai melamar sang kekasih pada Oktober lalu.

Momen bahagia pernikahan mereka disaksikan langsung oleh ribuan penonton melalui siaran TikTok @fikinaki. Prosesi pernikahan keduanya begitu khidmat bernuansa adat melayu. Fiki menyerahkan mas kawin berupa emas seberat 4,9 gram, berlian, dan seperangkat alat salat.

"Saya terima nikah dan kawinnya Tina Agustin binti Edo untuk saya dengan mas kawin tersebut dibayar tunai," ucap Fiki Naki dengan lantang.

Setelah sah menjadi pasangan suami istri, salah satu unggahan Instagram Story merekam Fiki Naki yang nampak terharu dan menyeka air matanya ketika berhadapan dengan Tinandrose. Di sisi lain, Tina hanya tertawa kecil saat melihatnya.

Video tersebut diiringi lagu "A Thousand Years" karya Christina Perri menambah sentuhan emosional pada momen tersebut. Bagian akhir video, Fiki mendekat dan mencium kening Tina yang baru saja sah menjadi istrinya.

Diketahui, penulis buku Untuk Nama yang Tak Berani Kusebut Dalam Doa atau pemilik nama asli Tina Agustin ini mengumumkan dirinya telah dilamar oleh Fiki pada 9 Oktober 2025.

"09.10.25. The Beginning of Everything. insyaaAllah, tomorrow we will make it forever,” tulis Tina pada akun Instagram-nya, @tinandrose.

Kabar pernikahan mereka disambut doa dan ucapan selamat membanjiri dari banyak penggemar yang mengikuti perjalanan cinta mereka.