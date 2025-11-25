Usai Putus Nyambung Selama 5 Tahun, Dara Arafah Akhirnya Dilamar Rehan Mubarak

ERA.id - Selebgram Dara Arafah resmi dilamar oleh kekasihnya, Rehan Mubarak. Dara dilamar setelah hubungannya sempat putus nyambung selama beberapa tahun terakhir.

Kabar bahagia ini dibagikan oleh Dara melalui unggahan di Instagram pribadinya. Pada video itu menunjukkan Dara memamerkan cincin yang disematkan di jari manis sambil tersenyum begitu lebar.

"Dengan nama Allah yang Maha Menyatukan hati. Kami mengingkat janji bersama dalam suka dan duka. Mohon doa dari semuanya #allahummabaarik," tulis dara disertai emoji hati.

Diketahui hubungan Dara dan Rehan mulai terjalin pada Desember 2020. Hubungan mereka sempat viral karena berkencan menyusuri area kota Yogyakarta tidak mengendarai kendaraan, melainkan menunggangi kuda.

Namun setelah menjalin hubungan selama setahun hubungan mereka kandas di tengah jalan. Hubungan itu berakhir lantaran keduanya merasa sudah tidak sejalan.

Bahkan isu orang ketiga juga sempat menerpa Dara dan Rehan. Tetapi, isu selingkuh ditepis oleh Dara melalui klarifikasinya di Instagram Story pada September 2021.

"Aku putus karena memang udah ga sejalan, dan ga ada yang selingkuh juga disini. Putusnya baik-baik alhamdulillah dan secara dewasa. Tolong kalo bisa jangan menghakimi karena kita berdua pun masih berhubungan baik. Maaf ya gabisa muasin ekspektasi kalian,” tulis Dara dikutip dari isi story Instagram-nya.

Sahabat Keanu Angelo ini juga sempat diundang oleh Ria Ricis lewat podcast dengan judul "ASTAGFIRULLAH, GA SANGGUP KALO JADI DARA. Nonton aja deh" yang rilis tahun 2022. Dalam konten itu, Dara membahas tentang pernikahan.

Dara mengaku ia tidak memiliki target khusus untuk menikah. Namun ia tidak memungkiri ingin dipersunting secepatnya.

Seiring berjalannya waktu, terhitung empat tahun keduanya menjalin hubungan baik sebagai teman sejak putus, kini mereka melangkah ke jenjang lebih serius.

Kabar bahagia ini disambut ucapan selamat dan doa dari kalangan teman selebritas juga penggemar memenuhi kolom komentar instagram pribadi Dara Arafah. Meski demikian, belum ada kabar mengenai kapan Dara dan Rehan akan melangsungkan pernikahan.