Cerita Irfan Hakim Terjun Dunia Tarik Suara, Pilih Genre Lagu Dangdut

ERA.id - Irfan Hakim melebarkan sayapnya di industri hiburan lewat dubut sebagai penyanyi dangdut. Irfan mengaku tertarik di dunia tarik suara setelah menjadi pembawa acara kontes dangdut.

"Karena mungkin gue juga udah nge-host dangdut udah berpuluh-puluh tahun. Kompetisi dangdut dan lain-lain itu segala macamlah. Bersinggungan terus. Terus gue mikir-mikir, ‘Ah, coba deh’," ucap Irfan Hakim saat ditemui di Studio Trans7, Warung Buncit, Jakarta Selatan, Selasa (25/11/2025).

Bapak lima anak itu mengungkap bahwa di usianya yang kini menginjak 50 tahun, ia justru memulai karier sebagai penyanyi dangdut. Menurutnya, langkah ini juga untuk memaksimalkan dan memanfaatkan label musik yang dimilikinya, yaitu deHakims Music.

"Mulai serius nih karena gue punya kan awalnya tuh karena gue punya label sendiri, deHakims Music, punya studio rekaman, punya pencipta lagu, punya arranger. Ya udah di maksimalin," tuturnya.

Peruntungan suami dari Della Sabrina Indah Putri itu pun berhasil dengan meraih penghargaan “Penyanyi Dangdut Pendatang Baru” di ajang Anugerah Dangdut Indonesia (ADI) 2025.