Dimas Anggara Ngaku Nyaman Masuk ke Peti Mati: Cukup Tenang dan Adem

ERA.id - Aktor Dimas Anggara membagikan pengalaman menariknya saat terlibat dalam film drama komedi keluarga Batak, Mertua Ngeri Kali. Ia bahkan merasa nyaman saat masuk ke peti mati.

Dalam sesi wawancara di press screening & press conference di kawasan Epicentrum, Jakarta Selatan, Kamis (27/11/2025), Dimas mengatakan bahwa suasana keluarga Batak sangat akrab baginya karena sang ibu berasal dari Medan.

"Di keluarga Batak itu, baru bangun tidur saja volumenya sudah langsung kencang. Tidak ada yang pelan," ujarnya sambil tertawa.

Ia menilai bahwa karakter dan suasana yang ditampilkan dalam film terasa sangat autentik dan merupakan bagian dari kehidupan sehari-harinya.

Selama proses syuting, Dimas juga merasakan chemistry yang kuat dengan para pemain lain, terutama ketika harus berbagi layar dengan dua karakter yang berbeda energi, Bunda Corla yang heboh dan Naysila Mirdad yang lebih tenang.

Aktor berusia 37 tahun itu mengaku kehadiran Bunda Corla menjadi warna tersendiri.

"Kalau enggak ada Bunda, enggak ada donda," katanya.

Selain interaksi antar pemain, salah satu pengalaman yang paling unik bagi Dimas adalah ketika ia harus masuk ke dalam peti mati untuk sebuah adegan. Meski terdengar menyeramkan, Dimas justru memiliki kesan yang berbeda.

"Jujur, itu memang peti mati sungguhan, meskipun dibuat oleh tim artistik, bukan bekas pakai.Ternyata di dalam situ cukup tenang dan adem, lho," ungkapnya.

Dimas berharap film ini dapat menghibur penonton dan menghadirkan kehangatan keluarga yang dibalut komedi khas Batak.

Film Mertua Ngeri Kali juga dibintangi oleh Bunda Corla, Naysilla Mirdad, Sophie Navita, Gita Bhebita yang akan segera tayang mulai 11 Desember 2025 di bioskop seluruh Indonesia.