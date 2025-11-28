Cerita Dimas Anggara dan Naysila Mirdad Kerja Bareng Bunda Corla, Banyak Istigfar

ERA.id - Dimas Anggara dan Naysila Mirdad mengakui bahwa membangun chemistry dengan Bunda Corla di film Mertua Ngeri Kali menjadi pengalaman yang sangat berbeda dari proyek mereka sebelumnya.

Bukan karena sulit, melainkan karena gaya kerja Bunda yang spontan dan totalitasnya yang tak terduga.

Dimas menceritakan bahwa proses latihan dengan Bunda nyaris tidak pernah mengikuti pola yang biasa.

"Lebih banyak ke istighfarnya sih," ucapnya sambil tertawa.

Meski bercanda, ia menegaskan bahwa spontanitas Bunda bukan menjadi hambatan.

"Bunda itu tulus. Dia langsung bilang, ‘Udahlah kalau latihan-latihan nanti kita nggak hafal, kita langsung aja’," jelasnya.

Karena itu, Dimas mengaku tidak pernah latihan adegan secara penuh bersama Bunda Corla.

"Kalau adegannya nangis, kita latihan, tapi Bunda pas latihan sudah nangis duluan. Dia tuh totalitas, apapun situasinya," ungkapnya.

Naysila Mirdad pun merasakan hal yang sama. Menurutnya, energi Bunda Corla yang kuat membuat semua pemain terbawa untuk tampil lebih maksimal.

"Bunda itu totalitas. Itu otomatis bikin kita yang lain ngikut, karena energinya besar dan natural," ujarnya.

Meski penuh kejutan dan diluar rencana, Dimas dan Naysila sepakat bahwa hal tersebut justru membuat chemistry mereka dengan Bunda terbentuk secara alami. Setiap adegan menjadi hidup, penuh warna, dan terasa lebih hidup berkat spontanitas khas Bunda Corla.

Film Mertua Ngeri Kali juga dibintangi oleh Bunda Corla, Naysilla Mirdad, Sophie Navita, Gita Bhebita yang akan segera tayang mulai 11 Desember 2025 di bioskop seluruh Indonesia.