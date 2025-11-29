Jadi Opener Rich Brian, Weird Genius Sukses Guncang Beach City

ERA.id - Weird Genius resmi membuka konser Rich Brian, Where is My Head? yang diselenggarkan di Beach City International Stadium, Sabtu (29/11/2025).

Reza Arap, Eka Gustiawan, dan Roy Leonard membuka konser Rich Brian sekira pukul 18:30 WIB. Ketiganya langsung menghentak penggung Where is My Head? yang langsung disambut meriah para penonton.

Lantunan musik, sorotan lampu hingga teriakan penggemar pun menggema di Beach City International Stadium, Ancol, Jakarta, Sabtu (29/11/2025).

Teriakan penonton semakin meriah kala Reza Cs membawakan lagu-lagu hits Weird Genius, termasuk “Sweet Scar”, “Catalys.”, hingga “LATHI”.

Bukan hanya itu saja, WG juga membawakan lagu Taylor Swift berjudul “Love Story”, yang di remix menjadi khas musik mereka.

“Swifties are you ready?” teriak Reza.

Weird Genius tampil kurang lebih selama satu jam sebagai pembuka konser Rich Brian.