Bukan NIKI, Rich Brian Bawa Warren Hue di Konser Where is My Head?

ERA.id - Rich Brian memboyong Warren Hue sebagai bintang tamu special di konser Where is My Head?, yang digelar pada Sabtu (29/11). Kolaborasi ini sukses menggemparkan panggung dan kejutan bagi penggemar.

Warren Hue muncul setelah Rich Brian membawakan puluhan lagu, termasuk "Senja", "Tokyo Drift Freestyle", Who That Be", hingga "Dat Stick", yang viral di skena hip-hop global.

"Apa kabar semuanya malam ini? Nama ku Rich Brian, dari Jakarta, Indonesia. Aku hanya pengin have fun bareng kalian malam ini. Kalian siap?" ucap Rich Brian menyapa penonton.

Rich Brian (Era.id/Nurul Tryani)Caption

Konser yang berlangsung di Beach City International Stadium, Ancol, itu semakin meriah saat ia menunjukkan kemampuannya dalam memainkan sejumlah alat musik, termasuk bass, gitar hingga piano.

Suasana konser kian meriah saat sorakan penonton meminta Rich Brian untuk muncul kembali setelah membawakan puluhan lagu.

"We want more...we want more," teriak penonton.

Brian yang hanya istirahat sekitar lima menit pun kembali menyapa penonton. Namun yang berbeda kali ini, ia membawa serta Warren Hue sebagai bintang tamu spesial. Kedua musisi yang tergabung dalam 88 Rising Star ini membawakan lagu "Getcho Mans".

Rich Brian lantas membawakan lagu-lagu hit lainnya yang membuat penonton semakin semangat dan melompat bersama. Konser itu pun berakhir sekira pukul 22.00 WIB.