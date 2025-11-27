Rich Brian Pilih Indonesia Jadi Negara Pembuka Tur Where Is My Head?

ERA.id - ALOKA secara resmi mempersembahkan konser Rich Brian bertajuk "Where Is My Head? World Tour". Jakarta menjadi kota pembuka rangkaian tur Rich Brian.

Konser Rich Brian akan diselenggarakan pada 29 November 2025 di Beach City International Stadium, Ancol, Jakarta. Konser ini menjadi pembuka tur dunia 2025–2026, menjadikan Jakarta pusat perhatian global sekaligus panggung pertama bagi Rich Brian untuk memperkenalkan konsep tur terbarunya kepada publik.

"Ketika kami memulai diskusi dengan tim Rich Brian, satu hal yang ingin kami wujudkan adalah bagaimana Jakarta bisa menjadi tempat pertama yang menyaksikan lahirnya tur dunia ini. Rich Brian berangkat dari kota ini, dan kami merasa penting menghadirkan pertunjukan yang tidak hanya besar secara skala, tetapi juga dekat secara emosional bagi para penontonnya," kata Founder & CEO ALOKA, Budi Aloka dalam keterangan resminya, Kamis (27/11/2025).

Sebagai musisi berdarah Indonesia yang telah mengukir prestasi di industri musik internasional, kembalinya Rich Brian ke Jakarta bukan sekadar konser, tetapi bentuk penghormatan kepada tempat ia dibesarkan.

Budi menambahkan bahwa pemilihan Jakarta sebagai kota pembuka bukan keputusan yang sederhana, tetapi keputusan strategis yang menegaskan kepercayaan industri internasional terhadap kualitas penyelenggaraan konser di Indonesia.

"Kami ingin memulai tur ini dari rumahnya sendiri sebuah panggung yang bukan hanya menyambut Brian sebagai musisi global, tetapi sebagai sosok yang berakar kuat pada identitas Indonesia,” tambahnya.

Konser ini dirancang dengan standar internasional, mulai dari tata panggung, tata cahaya, sistem suara, hingga integrasi visual yang mendukung narasi album dan konsep tur "Where Is My Head?". Dalam kesempatan ini, Budi Aloka kembali menegaskan komitmen ALOKA terhadap kualitas.

Bahkan ada beberapa section penjualan seperti platinum meet & greet, festival edamame, festival serpents, dan tribun senja. Khusus untuk pembelian section platinum meet & greet maka secara otomatis akan dapat bertemu King Of HipHop Rich Brian secara langsung dan bisa berfoto bersama .

"Kami ingin menghadirkan pertunjukan yang tidak hanya dinikmati, tetapi juga dikenang sebagai salah satu momen musik paling berkesan tahun ini. Beberapa tiket almost terjual, khusus platinum meet & greet banyak yang dicari ini section paling special karena bisa meet and great dan foto bersama Rich Brian secara langsung," tuturnya.

Selain Rich Brian sebagai headliner, ALOKA menghadirkan Weird Genius dan PORIS sebagai opening act. Kedua musisi ini dipilih karena dinilai relevan dengan energi, karakter, dan perkembangan musik Indonesia saat ini.

"Kami ingin panggung ini menjadi ruang yang memberi kesempatan bagi talenta lokal untuk tampil berdampingan dengan artis global. Ini adalah bagian dari visi kami untuk memperluas pergerakan musik Indonesia," tegas Budi Aloka.

Konser ini diproyeksikan dihadiri ribuan penonton dari berbagai kota dan bahkan luar negeri. Selain menjadi perayaan bagi para penggemar Rich Brian, acara ini juga dianggap sebagai momentum penting bagi perkembangan ekosistem konser Indonesia.

"Harapan kami, konser ini menjadi pembuka jalan bagi semakin banyak pertunjukan internasional yang menjadikan Indonesia sebagai salah satu destinasi utama. Kami ingin dunia melihat bahwa Indonesia tidak hanya memiliki penonton yang solid, tetapi juga memiliki infrastruktur dan penyelenggara yang mampu menghadirkan pertunjukan kelas dunia," pungkasnya.