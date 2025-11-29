NIKI Jadi Kejutan dalam Konser Rich Brian di Beach City?

ERA.id - Rich Brian siap memberikan kejutan spesial di konser perdananya, Where is My Head? Konser ini sekaligus menjadi pembuka dari rangkaan tur Rich Brian.

Konser Where is My Head? digelar di Beach City International Stadium, Ancol, Jakarta, Sabtu (29/11/2025). Rich Brian akan membawakan sekitar 30 lagu di konser kali ini.

“Hampir 30. Tapi mungkin ada beberapa yang di-medley ya kalau saya lihat dari setlist-nya,” ujar Founder dan CEO Aloka, Budi Aloka saat ditemui di Beach City International Stadium, Ancol, Sabtu (29/11/2025).

Bukan hanya akan membawakan 30 lagu saja, penyanyi 26 tahun ini juga akan membawakan salah satu lagu hitsnya, “Edamame”.

“(Lagu) “Edamame”, itu juga akan dibawakan, pasti. Saya bocorkan saja itu, karena saya sering ditanya, 'Edamame dibawa? Dibawa?', nah itu akan dibawa. Itu akan dibawa,” tegasnya.

Namun demikian, Budi menekankan setlist konser perdana Rich Brian ini juga termasuk single-single populernya, seperti “Glow Like That”, “100 Degrees”, dan lainnya.

“Tentunya campur dengan lagu-lagu lama. Lagu-lagu baru dia juga kan banyak single-single ya, juga cukup populer sekarang ini, nah itu akan (dibawakan),” kata Budi.

Selain itu, Budi juga mengungkapkan di konser perdana ini, Rich Brian akan menghadirkan spesial guest untuk para penggemar. Namun ia enggan memberi rincian terkait kejuatan itu.

“Dan pasti ada special guest, jadi nanti ditunggu saja. Yang terlihat, maupun yang tidak terlihat. Jadi, nanti kita lihat,” pungkas Budi.

Rich Brian diketahui menggelar konser perdana dalam rangka tur Where is My Head? Jakarta pun dipilih oleh Rich Brian sebagai kota pembuka rangkaian tur tersebut.