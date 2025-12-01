Tuai Pro Kontra, 5 Kontroversi MAMA 2025 yang Paling Membekas di Hati Penggemar

ERA.id - Ajang penghargaan MAMA Awards 2025 yang digelar di Kai Tak Stadium, Hong Kong, pada 28-29 November 20205, meninggalkan sejumlah kontroversi. Kontroversi ini mulai dari masalah teknis, penampilan artis yang memicu perdebatan, hingga kekacauan di belakang panggung.

Mengutip Koreaboo, sejumlah isu tersebut mendapat perhatian besar dari penggemar maupun netizen di berbagai platform. Berikut deretan kontroversi MAMA 2025.

1. Red carpet MAMA 2025 mendadak dibatalkan

MAMA Awards 2025 (Instagram/mnet_mama)Caption

Pihak penyelenggara CJ ENM mengumumkan bahwa sesi red carpet dibatalkan secara mendadak. Meski begitu, acara utama MAMA Awards tetap berlangsung dan disiarkan sesuai jadwal.

Keputusan ini diambil setelah diskusi internal, menyusul tekanan publik yang menilai red carpet kurang sensitif dengan situasi yang terjadi di Hong Kong. Keputusan ini mengecewakan penggemar dan media yang sudah menantikan momen tersebut

2. Minnie (I-DLE) dan Lee Know (Stray Kids) cedera

Minnie (I-DLE) dan Lee Know (Stray Kids) (X/hourlyminiee & mini2mino)Caption

Cedera yang dialami Minnie (I-DLE) dan Lee Know (Stray Kids) menjadi sorotan di MAMA Awards 2025. Minnie terluka saat latihan setelah salah melangkah dari properti sofa hingga membuat kakinya terkilir, sementara Lee Know terjatuh di tangga belakang panggung dan mengalami cedera pergelangan kaki.

Meski keduanya tetap melanjutkan penampilan sesuai jadwal, kondisi mereka terlihat menurun selama acara, dan pada akhirnya baik Minnie maupun Lee Know sama-sama harus menggunakan kursi roda setelah acara selesai.

3. Penampilan G-Dragon picu kritik soal kualitas

G-Dragon alami masalah teknis (YouTube/Mnet Kpop)Caption

G-Dragon tampil di Kai Tak Stadium pada 29 November dalam ajang 2025 MAMA Awards dan menerima penghargaan Artist of the Year, namun penampilannya justru menuai banyak pro kontra. Warganet menilai ia terlalu bergantung pada AR backing dan beberapa bagian terdengar kurang stabil secara live, sehingga memicu perdebatan baru setelah sebelumnya ia juga mendapat sorotan pada beberapa panggung lain.

Namun di sisi lain, penggemar G-Dragon menilai ada masalah teknis pada audio sehingga penampilan itu terganggu.

Usai siaran, akun resmi MAMA mengunggah cuplikan penampilan tersebut, dan G-Dragon meninggalkan komentar berupa emoji jempol ke bawah serta titik-titik, yang dianggap sebagai tanda ketidakpuasannya sendiri terhadap hasil panggung itu.

4. Vokal Ahyeon BABYMONSTER tuai sorotan dan perdebatan

Ahyeon BABYMONSTER (YouTube/Mama Kpop)Caption

Penampilan BABYMONSTER, khususnya Ahyeon yang menyanyikan bagian Rumi milik EJae dalam lagu "Golden", menjadi bahan perdebatan karena vokal live-nya dianggap kurang stabil oleh sebagian netizen. Kritik ini semakin meluas setelah beredar rekaman di belakang panggung yang menunjukkan James dari grup CORTIS memberi reaksi besar ketika Ahyeon mencapai nada tinggi.

Gerakan kepalanya dan ekspresi terkejut itu langsung disimpulkan sebagian publik sebagai isyarat tidak suka, sehingga memicu gelombang komentar negatif terhadap Ahyeon. Namun, beberapa fans membela bahwa James berdiri sangat dekat dengan speaker, sehingga reaksinya kemungkinan dipicu oleh volume suara, bukan penilaian terhadap kualitas vokal.

Meski pembelaan terus bermunculan, perdebatan soal penampilan Ahyeon tetap menjadi salah satu kontroversi yang paling banyak dibicarakan setelah MAMA Awards 2025.

5. Penampilan Saja Boys batal akibat penyesuaian acara

Saja Boys (Dok. Netflix)

Penampilan kolaborasi Saja Boys di MAMA Awards 2025 resmi dibatalkan setelah pihak penyelenggara melakukan penyesuaian acara akibat kebakaran besar di Hong Kong. Awalnya, para member dari BOYNEXTDOOR, RIIZE, TWS, dan ZEROBASEONE direncanakan membawakan "Your Idol".

Nnamun KOZ Entertainment dan PLEDIS Entertainment mengonfirmasi bahwa artis mereka tidak dapat tampil karena pengurangan skala acara. Dengan suasana duka yang menyelimuti serta sejumlah agenda yang dibatalkan termasuk red carpet rencana debut Saja Boys di panggung MAMA pun harus batal terlaksana.