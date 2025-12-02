Murka Banyak Pejabat Pamer Pencitraan di Lokasi Bencana, Inul Daratista: Sak Karepmu!

ERA.id - Pedangdut Inul Daratista memberi sindiran keras kepada para pejabat negara dalam menangani bencana banjir di Aceh, Sumatera Barat, dan Sumatera Utara. Inul menyebut aksi itu hanya pencitraan.

Lewat unggahan di Instagram-nya, pelantun "Buaya Buntung" itu membagikan foto beratar hitam dengan sindiran keras kepada para pejabat. Sindiran itu ditujukan Inul untuk pejabat yang terjun langsung ke lokasi bencana banjir Aceh-Sumatera, namun hanya sebatas pencitraan saja.

"Wis mulai banyak yang turun lapangan, tapi pencitraan full. Foto-foto manja sama yang kepalaran sambil nangis-nangis. Halah mbuh, cuma bisa elus dada," tulis Inul.

Pada keterangan foto itu, suami Adam Suseno itu tidak sanggup untuk berkomentar lebih lanjut melihat aksi penuh pencitraan itu.

"Sampe enggak bisa berkata-kata aku tuh, kok bisa masih sempet pencitraan, gusti. Yo wes lah sak karepmu," tegasnya.

Tidak berhenti sampai di situ saja, Inul Daratista juga membagikan potongan video Gubernur Aceh, Muzakir Manaf, menangis meratapi empat kampung yang hilang. Kondisi itu pun membuat Inul sedih sekaligus murka dengan aksi pejabat yang sibuk mendokumentasikan kegiatan di lokasi bencana.

"Dari kemaren-kemaren lihat begini kepikiran, banyak sekali bencana, ya Rabb. Paling ngga bisa lihat begini sedangkan yang lain dengan keadaan begini mulai pada pencitraan semua!! preeetttlah !!!" ketus Inul Daratista.

Lalu, kata Inul, Tindakan pejabat yang hanya mementingkan citranya di media sosial pun sebagai sebuah kemunduran. Menurutnya, pemerintah harus turun secara langsung dengan cepat untuk menangani bencana yang terjadi.

"Mulai banyak yang pencitraan turun lapangan. Harusnya langsung action dan action dari negara yang harus jadi pencitraan kalau penanganannya gesit, bukan sosok-sosok partai yang pada foto-foto ampun dah ah," tegasnya.

"Meminimalisir keadaan semrawut dan kelaparan. Kalau sudah begini lepas tangan semua," sambungnya.

Lebih lanjut, Inul berharap agar musibah di Aceh-Sumatera bisa tertangani dengan baik.

"Semoga Allah beri jalan terbaik, ya Rabb," tutupnya.

Diketahui bencana banjir bandang yang melanda Aceh, Sumbar dan Sumut mencapai 442 jiwa. Sebanyak 402 orang dilaporkan masih hilang, sedangkan ribuan orang terluka akibat musibah tersebut.