Jule Ngilang Tanpa Kabar, Mediasi dengan Na Daehoon Ditunda 2 Desember 2025

ERA.id - Selebgram Julia Prastini alias Jule tidak hadir dalam agenda sidang mediasi dari permohonan cerai yang diajukan suaminya, Na Daehoon. Jule absen tanpa memberikan keterangan apapun.

"Sebagai termohon, Ibu J tidak hadir. Sidang ditunda 2 Desember 2025," ujar kuasa hukum Na Daehoon, Rio Rachmad Effendi saat ditemui di Pengadilan Agama Jakarta Selatan, Selasa (18/11/2025).

Ketidakhadiran Jule yang tanpa alasan dalam persidangan diketahui menghambat proses sidang. Sidang selanjutnya diagendakan masih pemanggilan para pihak, dan jika termohon (Jule) hadir akan menjalani mediasi.

Rio Rachmat Effendi selaku kuasa hukum Daehoon mengatakan tidak mengetahui alasan ketidakhadiran Jule dalam persidangan.

"Tidak tahu, tidak ada konfirmasi ke pihak pengadilan," jelas Rio.

Rio juga mengaku tidak tahu apakah Jule memiliki kuasa hukum atau tidak. Ketika ditanya apakah Jule datang dengan pengacara atau setidaknya menunjuk perwakilan hukum, ia menegaskan pihaknya tidak mendapat informasi apa pun.

"Kurang tahu, bisa bertanya ke pihak termohon saja langsung," ungkap Rio.

Jule dan Daehoon diketahui menikah pada 21 Juli 2021. Pasangan tersebut memiliki tiga orang anak, dua laki-laki dan satu perempuan.