Hadir Sidang Mediasi, Na Daehoon Irit Bicara: Maaf

ERA.id - Na Daehoon memilih bungkam saat hadir di sidang kedua perceraiannya dengan Julia Pratini alias Jule. Daehoon hanya tersenyum saat diserbu awak media.

Bapak tiga anak itu terlihat hadir di Pengadilan Agama Jakarta Selatan, Selasa (2/12/2025) sekira pukul 09:56 WIB. Daehoon datang menggunakan jaket berwarna cokelat dengan didampingi oleh tim kuasa hukum dan kakak Jerome Polin, Jehian Sijabat.

Agenda sidang kedua ini merupakan pemanggilan kedua pihak untuk melakukan mediasi.

Saat menuju ruang persidangan, Daehoon tampak lebih tenang dan memilih irit bicara. Ketika ditanya tentang persiapan menuju persidangan ia hanya melemparkan senyuman.

"Maaf,” kata Daehoon.

Sementara itu, Jule kembali tidak hadir di sidang perceraiannya yang kedua ini. Tidak diketahui alasan Jule tidak hadir.

Diketahui bapak tiga orang anak itu mengajukan gugatan cerai pada 6 November 2025, usai ramai isu orang ketiga dalam rumah tangganya.