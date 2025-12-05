Pertama Kali Kerja Bareng Iko Uwais, Aufa Assagaf Diminta Gondrong

ERA.id - Aufa Assagaf, pemeran Apollo yang merupakan salah satu karakter utama di film Timur, membagikan pengalamannya saat mendalami peran dan membangun chemistry dengan lawan mainnya.

Aufa mengaku meski ini kali pertamanya bekerja sama dengan Iko Uwais yang menjadi sutradara sekaligus pemain di film Timur, proses kerjanya sangat terbuka.

"Dari awal memang ada sedikit perasaan tidak percaya diri. Tapi Bang Iko dengan kerendahan hatinya membuka diri untuk bekerja sama. Beliau sangat komunikatif," ucap Aufa saat menghadiri press screening & press conference di kawasan Epicentrum, Jakarta Selatan, Kamis (4/12/2025).

Aufa juga mengatakan sangat bersyukur Iko tidak menjadikan para pemain sebagai "wayang", melainkan pendekatan karakter.

"Yang paling saya syukuri, Bang Iko tidak mendikte aktor-aktornya dan menjadikan aktornya sebagai wayang. Beliau lebih ke pendekatan, ‘Oke, ini karakter, apa interpretasimu terhadap karakter ini? Silakan tunjukkan.’ Kalaupun ada penyesuaian, nanti dibicarakan," jelas Aufa.

Karakter Apollo ini memang cukup sulit. Dia tumbuh bersama sahabatnya, Sila dan Timur, dari kecil. Seiring berjalannya waktu, mereka punya jalan hidup masing-masing, dan Apollo menjadi titik dilema antara Timur dan Sila.

Dengan masa reading dan latihan koreografi selama dua bulan, chemistry antara Aufa dengan pemain lain mengalir dengan natural.

"Kenyamanannya sudah kebentuk sejak awal, jadi pas syuting tinggal eksekusi," ujarnya.

Iko Uwais yang turut hadir juga menuturkan bahwa proses pemilihan pemeran Apollo sempat membuatnya dilema.

"Saya sempat dilema antara dua aktor saat casting. Makanya saya bilang ke Aufa, ‘Fa, coba deh lo jangan dipotong rambutnya, coba digondrongin.’ Akhirnya saya memutuskan si Aufa, Ini kayaknya Apollonya," jelas Iko.

Iko menekankan bahwa kemampuan bela diri bukan syarat utama. Seluruh koreografi dibuat oleh Uwais Team, sementara para pemain hanya mengikuti arahan

"Buat masalah fight dan segala macam, ini bukan masalah ego. Kita satu level. Kita mencurahkan hati kita satu frekuensi dan chemistry yang kita dapatkan," tegas Iko.

Film Timur akan tayang pada 18 Desember 2025.