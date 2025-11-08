Cerita Iko Uwais Garap Film Timur, Sempat Stres hingga Tak Punya Waktu Istirahat

ERA.id - Iko Uwais mengaku sempat mengalami stres saat menjalani debutnya sebagai sutradara sekaligus pemain utama dalam film Timur.

"Ini pertanyaan atau pernyataan? Stres," ujarnya sambil tertawa kecil ketika ditanya bagaimana rasanya menjalani dua peran sekaligus.

Iko kemudian menjelaskan bahwa stres tersebut bukan hal baru, namun kali ini bebannya jauh lebih berat.

"Kalau buat masalah stres sih, jangankan jadi sutradara, pemain pun kita stres, ya. Untuk gimana caranya bisa mengeksplore karakter di depan layar dari scene pertama sampai akhir. Dan orang bisa menikmati karakter kita tuh related sama penonton," katanya.

Sebagai sutradara, Iko juga harus memikirkan banyak hal di luar akting. Fokusnya pun terbagi antara akting dan memikirkan koreografi hingga wardrobe para pemain.

"Apalagi saya sebagai sutradara, tidak hanya komunikasi dengan pemain, tapi juga bagaimana untuk pengambilan gambar, memilih tempat yang bagus, memikirkan koreografi fighting, warna film, wardrobe, sampai mood ceritanya. Itu sudah menyeluruh, kompleks, dan mengerucut ke saya," jelasnya.

Bukan hanya itu saja, Iko juga mengaku hampir tidak punya waktu untuk beristirahat selama proses produksi.

"Saya enggak ada waktu istirahat. Calling time untuk sebagai aktor enggak ada. Jadi ikut calling-an kru, paling utama, pulang paling terakhir. Karakter Timur selesai syuting, bukannya pulang ke hotel, saya ganti baju, langsung ke belakang monitor buat mantau semua," ungkapnya.

Meski begitu, Iko tetap bersyukur bisa melewati proses tersebut. Ia menganggap pengalaman ini sebagai tantangan besar yang justru memperkuat dirinya, baik sebagai aktor maupun pembuat film.

Film Timur dibintangi oleh Jimmy Kobogausebagai Sila, Macho Hungan sebagai Frans, Aufa Assagaf sebagai Apolo, Billy Bizael Tanasale sebagai Matheis, Beyon Destiano sebagai Daniel yang akan segera tayang pada 18 Desember 2025 di bioskop seluruh Indonesia.